Assurance-vie: les unités de compte pour profiter du dynamisme des Marchés (UC)

Diversifiez les supports de vos fonds pour dynamiser votre assurance-vie. crédit photo : batjaket/Shutterstock / batjaket

Les Français sont de plus en plus nombreux à se diversifier sur les fonds en unités de compte (UC) de leur assurance-vie multi-supports. Investis à des degrés divers sur des actifs à risque, les UC offrent des perspectives de rendement supérieur à celui des fonds en euros dans la durée.

Sommaire:

Assurance-vie: la diversification est nécessaire

Un large choix d'investissements en unités de compte

Les unités de compte: un risque de perte à ne pas négliger

La baisse de rendement des fonds en euros et la remontée de l'inflation poussent de plus en plus d'investisseurs à sélectionner des fonds en unités de compte pour leur épargne de long terme. Ces fonds présents dans les contrats d'assurance-vie multi-supports permettent d'investir sur les marchés financiers, au travers de Sicav et de fonds de placement (FCP) adossés à diverses classes d'actifs (actions, obligations...). Vous pouvez ainsi dynamiser vos actifs en les investissant dans divers secteurs économiques, géographiques et dans des entreprises de toute taille, sur des valeurs de croissance ou de rendement.

Le choix peut s'étendre de quelques unités de compte (UC) pour à plusieurs centaines. Les contrats les plus complets, dits «multi-gestion», proposent un éventail très large de supports en UC, intégrant des fonds gérés par différents établissements financiers, et pas seulement des fonds «maison».

Vous êtes libre de choisir, parmi les fonds proposés, des supports investis exclusivement en actions (les fonds purs) ou offrant une certaine diversification entre actions et obligations (les fonds composés). Une multiplicité de choix qui permet de diminuer les risques tout en augmentant la performance globale de votre investissement.

L'épargne placée sur les fonds en UC est susceptible de mieux se valoriser dans la durée, mais elle n'est pas garantie comme celle placée sur les fonds en euros. Elle fluctue, à la hausse comme à la baisse, avec la valeur des fonds dans lesquels elle est investie. Il y a donc un risque de perte en capital et vous êtes exposé à la volatilité des valeurs boursières. La gestion de l'établissement s'engage uniquement sur le nombre d'UC, mais pas sur leur valeur. Il vaut donc mieux rester mesuré dans votre diversification et conserver une part de votre épargne sur le fonds en euros sécurisé de votre contrat.