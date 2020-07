Le timbre, un investissement ludique

Le timbre le plus cher du monde

Le One cent magenta de Guyane britannique est le timbre le plus cher du monde. En 1856, il avait été créé en quantité très limitée dans l'attente d'une livraison de timbres en provenance de Londres. Il n'en existe plus qu'un exemplaire. Sa valeur est estimée à près de 9 millions d'€.