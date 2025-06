Cambriolages : voici les départements français les plus touchés

Près de 220 000 domiciles ont été cambriolés en 2024 en France. (illustration) (Rafael Classen / Pexels)

Difficile de ne pas penser au cambriolage lorsqu’on s’apprête à quitter sa maison pour plusieurs semaines à l’occasion des grandes vacances. Environ 220 000 domiciles ont été cambriolés l’an dernier en France, soit une hausse de 3 % par rapport à 2023. Cela représente une effraction toutes les 2 minutes et 24 secondes, précise Capital qui cite une étude publiée par l’assureur Leocare.

Tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. Les Bouches-du-Rhône arrivent en tête, avec 9,4 cambriolages pour 1 000 habitants. Juste derrière, on retrouve l’Isère (9,1 pour 1 000), la Gironde (8,7), le Rhône (8,6), l’Ain (8,5) et la Haute-Garonne (8,3).

Les zones rurales ne sont pas épargnées

Si les grandes agglomérations restent très touchées, les zones rurales ne sont pas épargnées. Les départements du Vaucluse, du Cher et de l’Indre-et-Loire complètent le top 10 des territoires les plus touchés. En cause, selon Christophe Dandois, cofondateur de Leocare, un sous-équipement en système de protection, dû à un faux sentiment de sécurité. « Les habitants sont persuadés de vivre dans un endroit tranquille car à la campagne, où les maisons sont pourtant plus facilement accessibles que des appartements » , souligne-t-il auprès de nos confrères.

Malgré les systèmes de protection, le risque zéro n’existe pas. Pour limiter les intrusions, la police propose chaque été le dispositif « Tranquillité Vacances », qui permet de garantir le passage des forces de l’ordre une fois par jour devant votre domicile. L’inscription, gratuite, se fait très simplement en ligne via FranceConnect. Variateurs de lumière, caméras, alarmes connectées… peuvent aussi jouer un rôle dissuasif.