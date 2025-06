Comment dynamiser son épargne grâce à la SCPI ?

Shutterstock

Investir dans l’immobilier peut être compliqué. La SCPI rend cet investissement plus facile et plus accessible à tous.

La SCPI, qu’est-ce que c’est ?

Il existe plusieurs domaines dans lesquels il est possible d’investir son argent. L’un de ceux qui permettent de multiplier les sommes investies est l’immobilier. Ce domaine est en constante évolution. Les demandes deviennent de plus en plus nombreuses et se focalisent sur toutes les zones, urbaines ou rurales. C’est pour cela qu’investir dans ce domaine peut être intéressant. Néanmoins, investir dans l’immobilier implique de posséder des biens immobiliers, ce qui constitue un frein pour le plus grand nombre. La SCPI a la particularité de pallier ce problème.

La Société Civile de Placement Immobilier est une forme d’investissement immobilier qui ne nécessite aucunement la possession de biens immobiliers. Connue également sous l’appellation « pierre papier », la SCPI permet de placer de l’argent par le biais d’un contrat. Ce dernier est donc établi entre une entité et une société de placement qui possède les biens immobiliers. Une somme est versée à la société comme « achat » d’une part de la société. De ce fait, l’investisseur reçoit chaque mois, trimestre ou année une somme qui constitue une partie des bénéfices perçus grâce aux biens immobiliers.

Choisir dans quelle SCPI investir

Les meilleures SCPI sont celles qui permettent de booster une épargne et de multiplier les investissements rapidement.

Une bonne SCPI est une SCPI qui délivre un dividende élevé après chaque délai fixé entre l’investisseur et la société d’investissement. Il est donc important d’avoir de nombreuses informations sur le domaine de l’immobilier afin de déterminer pour quels biens immobiliers la demande est forte et/ou en augmentation.

Il est possible de choisir entre 3 différents types de SCPI dans lesquels investir. Ces SCPI diffèrent selon le parc immobilier où elles sont spécialisées.

La SCPI de plus-value comprend les bâtiments destinés à l’habitation. Ces biens peuvent être des maisons, des appartements ou des immeubles.

La SCPI de rendement s’oriente plus vers les bâtiments à usage commercial ou bureautique. Il est possible de nommer les open-spaces ou les centres commerciaux. Les entrepôts font également partie du parc immobilier des SCPI de rendement.

Afin de bénéficier des avantages fiscaux d’un bâtiment, il faut investir dans une SCPI fiscale. Ces bâtiments peuvent permettre de grands bénéfices par rapport à leur taux d’imposition.

Il est important de noter que la demande immobilière est en perpétuelle évolution. C’est pour cela qu’il est nécessaire de bien choisir dans quelle SCPI investir. De plus, l’investissement en SCPI est possible pour tous, particuliers ou entreprises. Afin de garantir le plus de bénéfices, il est conseillé d’investir dans plusieurs SCPI à la fois pour recevoir la somme maximale sous forme de dividendes à chaque fin de mois, trimestre ou année.

