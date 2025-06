Jusqu'à 180 euros en moins : en France, près d'un million de retraités ne touchent pas la totalité de leur pension

information fournie par Biba Magazine • 30.06.2025 • 13:48 •

Investir dans l’immobilier peut être compliqué. La SCPI rend cet investissement plus facile et plus accessible à tous. La SCPI, qu’est-ce que c’est ? Il existe plusieurs domaines dans lesquels il est possible d’investir son argent. L’un de ceux qui permettent de ... Lire la suite