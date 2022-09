Régler ses achats sur Internet sans carte bancaire

crédit photo : Marius Pirvu/Shutterstock / Marius Pirvu

Généralement, il est nécessaire de communiquer les coordonnées de sa carte bancaire pour régler ses achats sur Internet. En effet, vous pouvez être réticent à dévoiler vos données personnelles. Toutefois, il existe des modes de paiement alternatifs. Cependant, tous les sites Internet ne les proposent pas.

Sommaire:

Sur certains sites marchands, il est possible de payer ses achats par chèque. La plupart du temps, vous devez adresser votre chèque à l’adresse communiquée par le site. Le temps de traitement de votre commande est rallongé par rapport à un paiement par carte bancaire. En effet, votre commande est validée à réception de votre paiement. Il existe encore des cas où il est possible de régler par chèque au moment de la livraison de votre colis, mais cette pratique est de plus en plus rare compte tenu de la recrudescence des chèques sans provision.

De la même manière, il est possible de payer vos achats par virement bancaire. Vous devez réaliser un virement de votre compte vers celui du site marchand au moyen des coordonnées bancaires de ce dernier. Il s’agit de ses codes IBAN (le numéro de son compte bancaire) et BIC/SWIFT (le numéro d’identification de son établissement bancaire). Votre commande est validée une fois le paiement reçu par le vendeur, ce qui prend habituellement deux à trois jours.

A savoir

L’exécution d’un virement bancaire va bientôt devenir immédiate, contre le paiement d’une commission à votre banque. En termes de temps de traitement, le paiement par virement se rapproche du paiement par carte bancaire.

Quelques données sur la fraude aux données bancaires Selon le rapport de l’Observatoire de sécurité des moyens de paiements, qui réunit la Banque de France, les pouvoirs publics, les banques et des consommateurs, le montant de la fraude sur les cartes de paiement s’est accru de 8,5 % en 2021 par rapport à 2020, pour un un total de 1,24 milliard d’euros. Les trois quarts de cette somme concernent les paiements par Internet. Néanmoins, le taux de fraude des paiements sur Internet a chuté de 20% en un an, grâce à “des mesures d’authentifications fortes”, selon l’Observatoire. Rapportée au montant total des transactions réalisées avec des cartes françaises, la fraude sur Internet porte sur 0,059 % des transactions effectuées en 2021.

La carte bancaire «virtuelle»

La plupart des établissements bancaires proposent une carte bancaire «virtuelle» ou «e-carte bleue». Ce service peut être payant. Concrètement, un numéro de carte bancaire est généré sur votre demande à chaque achat et associé à ce seul achat. Il n’est pas possible d’utiliser ce numéro de carte pour une autre opération.

A savoir

La carte bleue virtuelle ne peut être utilisée dans le cadre d’un prélèvement automatique ou pour récupérer le bien acheté (par exemple retirer des billets de train aux bornes SNCF).

Le portefeuille virtuel

Pour sécuriser vos transactions, il est possible d’utiliser un portefeuille virtuel. Celui-ci permet de payer vos achats sur Internet en confiant vos coordonnées bancaires à un tiers. Vous créez un compte, par exemple chez Paypal, Google Wallet ou Paylib, et vous le connectez à votre compte bancaire. A chaque achat sur Internet, votre compte en banque est automatiquement débité sans aucune transmission de vos coordonnées. Les frais sont supportés par le vendeur.

Les autres possibilités

Il existe d’autres possibilités pour payer vos achats sur Internet sans carte bancaire:

Paysafecard (disponible dans les bureaux de tabac) prend la forme d’une carte d’une valeur de 10 €, 25 €, 50 € ou 100 €, associée à un numéro et un code de paiement.

Certains petits achats en ligne peuvent être ajoutés à votre facture d’abonnement Internet.

Certains sites vous permettent de payer avec vos points acquis dans le cadre d’un programme de fidélité.

