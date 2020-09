Comment réussir son investissement dans une résidence services seniors ?

Comment réussir son investissement dans une résidence services senior ?

On connait les résidences services pour étudiants. On connaît moins celles accueillant les seniors en bonne santé. A mi-chemin entre la maison de retraite et le maintien à domicile, c'est pourtant un marché en pleine croissance. En 2020, plus de 20% de la population française a plus de 65 ans*. Cette tendance va s'accentuer avec l'avancée en âge des baby-boomers**. Voici notre focus sur les résidences services seniors, un investissement rentable ouvrant droit à des avantages fiscaux.

Qu'est-ce qu'une résidence seniors ?

Les résidences seniors accueillent des personnes âgées autonomes et valides. Accessibles à partir de 60 ans, elles proposent de nombreux services et prestations aux résidents: gardien, activités culturelles ou sportives, restauration. Elles sont composées de logements indépendants et adaptés à une éventuelle perte d'autonomie . Ce type d'hébergement séduit un nombre croissant de seniors qui souhaitent quitter une habitation devenue trop grande, rompre l'isolement ou anticiper l'avancée en âge.

La résidence seniors: un placement rentable

Selon la localisation géographique et la taille du logement (du studio aux trois, voire quatre pièces), il est possible d'investir dans une résidence seniors à partir de 100.000 euros. Lors de l'achat, vous signez un bail commercial (le logement est, en effet, loué meublé ) d'une durée minimale de 9 ans avec l'exploitant. Pendant toute la durée du bail, vous bénéficiez d'un rendement annuel compris entre 3,5% et 4,5% net.

Trois réductions d'impôt possibles

Investir en résidence seniors peut donner accès à trois avantages fiscaux différents:

o Le dispositif Censi-Bouvard . Prorogé jusqu'au 31 décembre 2021, ce régime fiscal ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 11% du montant l'opération plafonnée à 300.000 euros, à répartir sur 9 ans. L'investisseur peut, sous certaines conditions, récupérer la TVA (20%) payée sur le prix du logement.

o Le Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP). Le statut LMNP ouvre droit à la récupération de la TVA et à la possibilité d'amortir la valeur du logement (hors terrain) linéairement sur 25 à 30 ans. L'amortissement permet de réduire le montant des loyers imposables.

o Le dispositif Pinel . Avec ce dispositif, l'investisseur bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu équivalent à 12%, 18% ou 21% sur le montant de son achat dans la limite de 300.000 euros, à condition de louer le bien 6, 9 ou 12 ans à un loyer plafonné. Les résidences seniors éligibles au Pinel sont rares car les résidences services sont, en principe, destinées à la location meublée .

Les précautions préalables nécessaires A noter: les résidences seniors ne sont pas médicalisées. Il ne faut pas les confondre avec les Ehpad qui, eux, sont destinés à des personnes âgées dépendantes.

*Insee Première n°1789 / 14 janvier 2020

**Personnes nées entre 1945 et 1965