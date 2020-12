Loi Pinel: l'avantage fiscal et les critères du logement

Un exemple d'investissement Pinel

Soit un appartement neuf acheté 150.000 € tous frais inclus. Vous vous engagez sur neuf ans dans le cadre du Pinel. La réduction d'impôt s'élève à 27.000 € (18 % du montant), soit 3.000 € par an. Vous percevez un loyer de 4.000 € par an. Sans emprunt et dans le cadre du régime fiscal du micro-foncier (moins de 15.000 € de revenus locatifs par an, abattement de 30 %), votre revenu foncier imposable s'élève à 2.800 €. Les prélèvements sociaux (17,2 %) à payer s'élèvent à 688 €. Si votre Taux Marginal d'Imposition (TMI) est de 30 %, vous payez 840 € sur votre revenu foncier. Ainsi, la charge fiscale sera de 1.528 € (688 € + 840 €).La moitié de la réduction d'impôt est captée par les impôts liés à la détention du bien. Il est conseillé de contracter un emprunt pour réaliser ce type d'investissement. En effet, les intérêts d'emprunt se déduisent de votre revenu foncier, ce qui permet de réduire la fiscalité