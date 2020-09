Comment est calculé votre impôt sur le revenu?

Bon à savoir

Le barème de l'impôt est un barème par tranches, dont les taux s'élèvent par paliers successifs. Le barème applicable aux revenus de 2019 comprend cinq taux d'imposition: 0% jusqu'à 10 064 €, 14 % entre 10 064 € et 27 794 €, 30 % de 27 794 € à 74 517 €, 41 % de 74 517 € à 157 806 €, 45 % au-delà de 157 806 €. Pour l'imposition des revenus de 2020, le taux de 14 % sera réduit à 11 %, et les seuils d'entrée dans la deuxième et la troisième tranche seront abaissés.