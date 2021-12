L'essentiel de la semaine : revalorisation des pensions retraite en janvier , hausse des prix des logements neufs, relèvement du plafond des chèques cadeaux

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire ont enregistré une décollecte de 3,4 milliards d'euros en octobre 2021. Les retraites de base augmenteront de 1,1% au 1er janvier 2022. Les appartements neufs ont atteint en novembre 2021 le prix moyen record de 5.195 euros le mètre carré dans les villes de plus de 45.000 habitants. Les consommateurs ont le droit d'utiliser un compte bancaire domicilié dans un autre pays européen pour leurs prélèvements ou virements. L'avance sur les réductions et crédits d'impôt, versée en janvier 2022, peut être diminuée ou annulée jusqu'au 8 décembre 2021. Le plafond des chèques-cadeaux est relevé à 250 euros pour 2021. L'aide à la pratique sportive Pass'Sport est étendue et prolongée jusqu'à fin février 2022.

Sommaire:

Forte décollecte pour le Livret A et le LDDS

Le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ont enregistré en octobre 2021 leur plus forte décollecte depuis fin 2014, avec respectivement -2,83 milliards d'euros et -570 millions d'euros. Octobre est traditionnellement un mois de retraits en raison du paiement des impôts locaux. Au total, la collecte sur ces deux livrets d'épargne réglementée s'élève à +20,64 milliards d'euros sur les dix premiers mois de l'année. L'encours total sur les deux produits est quant à lui de 468,9 milliards d'euros à fin octobre 2021. Alors que l'inflation repart (2,6% en octobre 2021), le taux de rémunération du Livret A pourrait être revalorisé d'ici février 2022.

Retraites: une hausse de 1,1% au 1er janvier 2022

Les retraites de base seront revalorisées de 1,1% au 1er janvier 2022, soit 0,7 point de plus qu'en janvier 2021, dans un contexte de hausse de l'inflation. Cette augmentation correspond à la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac de novembre 2020 à octobre 2021 par rapport aux douze mois précédents. Cette revalorisation concerne toutes les retraites de base (salariés du privé, fonctionnaires et indépendants), hormis celle des avocats. Par ailleurs, les retraités percevant une pension inférieure à 2.000 euros net recevront en février 2022 l'indemnité inflation de 100 euros.

Logements neufs: prix moyen record de 5.200 euros le mètre carré

Au mois de novembre 2021, le prix moyen des appartements neufs dans les villes de plus de 45.000 habitants en France métropolitaine a atteint le niveau record de 5.195 euros le mètre carré, d'après la 5ème édition du baromètre des prix de l'immobilier neuf publiée par le Laboratoire de l'Immobilier. Cela représente une hausse de 5,7% sur les douze derniers mois. «Les tensions actuelles sur les matières premières et l'approvisionnement des chantiers, la hausse des prix des matériaux et de l'énergie sont autant de facteurs qui contribuent à l'inflation des prix du neuf», analyse le directeur du Laboratoire de l'Immobilier, Franck Vignaud, dans un communiqué.

Banque: il est possible d'utiliser un compte domicilié dans un autre pays d'Europe

Alertés par la recrudescence de cas de discriminations envers les IBAN européens, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le Comité national des paiements scripturaux (CNPS) rappellent le droit des consommateurs à utiliser un compte domicilié dans un autre pays d'Europe pour leurs prélèvements ou virements. Ainsi, un client ne peut se voir refuser son identifiant de compte bancaire au motif qu'il commence par DE (pour l'Allemagne) et non FR (pour la France). Depuis le 8 octobre 2021, la DGCCRF peut d'ailleurs sanctionner financièrement toute personne privée ou publique en cas de discrimination (75.000 euros pour les personnes physiques et 375.000 euros pour les personnes morales).

Réductions et crédits d'impôt: derniers jours pour modifier l'avance de janvier 2022

Les contribuables ont encore quelques jours, jusqu'au 8 décembre 2021 inclus, pour modifier l'avance de réductions et/ou de crédits d'impôt versée en janvier 2022. Cette avance est basée sur la déclaration de revenus réalisée au printemps 2021 et concerne les contribuables ayant des dépenses ouvrant droit à des réductions ou des crédits d'impôt (frais de garde d'enfants, cotisations syndicales, dons aux œuvres…). Pour diminuer ou renoncer à cette avance, il faut se rendre sur l'espace particulier du site des impôts, à la rubrique «Gérer mon prélèvement à la source».

Le plafond des chèques-cadeaux relevé à 250 euros

Le plafond de défiscalisation des chèques-cadeaux pour 2021 passe «exceptionnellement» de 171,40 euros à 250 euros du fait de la prolongation des mesures sanitaires, a annoncé le ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance. Ce coup de pouce permettra «de soutenir le pouvoir d'achat des salariés et l'activité des commerces», indique le ministère dans un communiqué. En 2020, le plafond des chèques-cadeaux avait été doublé, à 342,80 euros, ce qui avait permis la distribution de 150 millions d'euros de chèques-cadeaux supplémentaires en plus des 1,2 milliard d'euros de chèques-cadeaux distribués chaque année à 7,7 millions de salariés.

Pratique sportive: le Pass‘Sport est étendu et prolongé

Le Pass‘Sport est une aide publique de 50 euros par enfant pour la prise d'une licence auprès d'un club sportif. Elle concerne les jeunes de 6 à 17 ans bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Depuis le 19 novembre 2021, elle s'adresse également aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés âgés de 16 à 30 ans. Cette aide versée par l'État est prolongée jusqu'au 28 février 2022 «pour permettre aux adeptes de sports d'hiver d'en bénéficier», signale le site Service-Public.fr.