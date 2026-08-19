L'Allocation de rentrée scolaire: conditions et montant

Dernière mise à jour le : 19/08/2026

L’Allocation de Rentrée scolaire est versée sous conditions de ressources à certains parents ( crédit photo : LightField Studios/Shutterstock / LightField Studios )

L'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) peut être versée aux parents ayant au moins un enfant à charge, âgé de 6 à 18 ans, et scolarisé. Les ressources du foyer ne doivent pas dépasser certains plafonds. Le montant de l'allocation varie également selon l'âge de l'enfant.

Sommaire :

Les conditions pour obtenir l'Allocation de Rentrée Scolaire

Le montant de l'Allocation de Rentrée Scolaire

Quelles sont les démarches pour percevoir l'Allocation de Rentrée Scolaire ?

Les conditions pour obtenir l'Allocation de Rentrée Scolaire

Le versement de l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) dépend de l'âge de votre enfant, de sa scolarisation et des ressources de votre foyer fiscal.

Vous pouvez obtenir l'ARS pour chaque enfant scolarisé à votre charge. Toutefois, l'enfant doit avoir atteint l'âge de 6 ans au plus tard le 31 décembre de l'année de la rentrée scolaire et ne pas avoir plus de 18 ans au 15 septembre de cette même année. Pour la rentrée 2026, l'enfant doit être né entre le 16 septembre 2008 et le 31 décembre 2020 inclus.

Par ailleurs, l'ARS est attribuée sous conditions de ressources. Pour la rentrée scolaire 2026, ce sont les revenus nets catégoriels de l'année 2024 qui sont pris en compte. Les plafonds sont les suivants :

22 274 € pour 1 enfant à charge

28 956 € pour 2 enfants à charge

35 638 € pour 3 enfants à charge

6 682 € par enfant supplémentaire

Le montant de l'Allocation de Rentrée Scolaire

Le montant de l'ARS dépend de l'âge de l'enfant au 31 décembre de l'année de la rentrée scolaire. Pour la rentrée 2026, les montants sont les suivants :

426,87 € pour un enfant âgé de 6 à 10 ans ;

450,41 € pour un enfant âgé de 11 à 14 ans ;

466,02 € pour un enfant âgé de 15 à 18 ans.

À noter : si les revenus de votre foyer dépassent légèrement les plafonds fixés, une allocation différentielle peut être accordée. Son montant est calculé par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF).

Quelles sont les démarches pour percevoir l'Allocation de Rentrée Scolaire ?

Pour percevoir l'ARS, vous devez disposer d'un dossier à jour auprès de votre CAF ou de votre MSA et remplir les conditions de ressources applicables. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.caf.fr.

Pour les enfants de 6 à 15 ans, le versement est automatique si vous êtes déjà allocataire et que votre situation est à jour. Pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans, vous devez confirmer chaque année qu'ils sont toujours scolarisés, étudiants ou apprentis. Cette déclaration s'effectue directement depuis votre espace personnel sur le site de la CAF.

Si votre enfant entre en CP avant l'âge de 6 ans, vous devez transmettre un certificat de scolarité à votre CAF ou à votre MSA afin de bénéficier de l'ARS.

L'ARS est versée en une seule fois au mois d'août. Pour la rentrée scolaire 2026, le versement intervient à compter du 18 août 2026 en métropole, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, et à compter du 4 août 2026 à La Réunion et à Mayotte.

Sous certaines conditions, les familles peuvent également bénéficier du Pass'Sport, une aide destinée à favoriser la pratique sportive des jeunes. Cette aide permet de réduire le coût de l'inscription dans un club ou une association sportive partenaire. La campagne 2026-2027 est annoncée par les pouvoirs publics, mais les modalités définitives (montant, bénéficiaires et dates) sont susceptibles d'être précisées au cours de la rentrée.