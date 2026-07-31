Livret A et LDDS: optimisez la rémunération de vos liquidités

Dernière mise à jour le : 31/07/2026

Livret A et Livret LDDS: faites jouer la concurrence pour obtenir un meilleur rendement. ( crédit photo : Indee.stocker19/Shutterstock / Indee.stocker19 )

Avec des taux d'intérêt bas, les performances des livrets d'épargne sont insuffisantes à protéger le pouvoir d'achat des épargnants de l'inflation. Pourtant, ils sont incontournables pour sécuriser vos liquidités. Toutefois, vous pouvez faire jouer la concurrence pour tenter d'obtenir un meilleur rendement.

Sommaire:

Livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS): des porte-monnaie sécurisés

Les livrets bancaires ordinaires: quand vos livrets défiscalisés sont remplis

Livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS): des porte-monnaie sécurisés

Les livrets d'épargne réglementés type Livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) sont liquides, sans frais et entièrement défiscalisés. Ils sont idéaux pour abriter votre épargne de précaution. L'argent placé sur ces livrets est protégé du risque de perte et peut être récupéré à tout moment pour faire face à vos dépenses imprévues. Toutefois, leur rémunération est fixée à 1,7% depuis le 1er août 2026: ce qui ne couvre pas l'inflation (+2% en rythme annuel en 2026 , selon le dernier tableau de bord de la conjoncture de l'Insee.

À savoir: Quand vos revenus sont modestes, vous pouvez profiter d'un rendement intéressant en souscrivant un Livret d'Épargne Populaire (LEP). Ce livret dispose des mêmes avantages que le Livret A et le LDDS. Cependant, il vous offre une rémunération qui s'est réduite au fil du temps, soit 2,50% d'intérêts par an. Les versements sur le LEP sont plafonnés à 10.000 euros.

Les livrets bancaires ordinaires: quand vos livrets défiscalisés sont remplis

Si vos livrets défiscalisés sont remplis, vous pouvez souscrire un livret bancaire ordinaire. De nombreux établissements financiers proposent des taux promotionnels aux nouveaux souscripteurs. Ceux-là sont généralement appliqués dans la limite d'un certain plafond de dépôt (100.000 euros par exemple) ou pendant une certaine durée (2 à 3 mois le plus souvent). Les livrets bancaires ordinaires ne sont pas défiscalisés, contrairement aux livrets réglementés. Les intérêts obtenus sont soumis à un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30% lors de leur encaissement, englobant l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Les épargnants peuvent toutefois renoncer à ce Prélèvement Forfaitaire Unique et soumettre leurs intérêts distinctement au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.