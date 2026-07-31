Livret A et LDDS: optimisez la rémunération de vos liquidités

Livret A et Livret LDDS: faites jouer la concurrence pour obtenir un meilleur rendement. ( crédit photo : Indee.stocker19/Shutterstock / Indee.stocker19 )
Avec des taux d'intérêt bas, les performances des livrets d'épargne sont insuffisantes à protéger le pouvoir d'achat des épargnants de l'inflation. Pourtant, ils sont incontournables pour sécuriser vos liquidités. Toutefois, vous pouvez faire jouer la concurrence pour tenter d'obtenir un meilleur rendement.
Sommaire:
- Livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS): des porte-monnaie sécurisés
- Les livrets bancaires ordinaires: quand vos livrets défiscalisés sont remplis
Livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS): des porte-monnaie sécurisés
Les livrets d'épargne réglementés type Livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) sont liquides, sans frais et entièrement défiscalisés. Ils sont idéaux pour abriter votre épargne de précaution. L'argent placé sur ces livrets est protégé du risque de perte et peut être récupéré à tout moment pour faire face à vos dépenses imprévues. Toutefois, leur rémunération est fixée à 1,7% depuis le 1er août 2026: ce qui ne couvre pas l'inflation (+2% en rythme annuel en 2026 , selon le dernier tableau de bord de la conjoncture de l'Insee.
À savoir:
Quand vos revenus sont modestes, vous pouvez profiter d'un rendement intéressant en souscrivant un Livret d'Épargne Populaire (LEP). Ce livret dispose des mêmes avantages que le Livret A et le LDDS. Cependant, il vous offre une rémunération qui s'est réduite au fil du temps, soit 2,50% d'intérêts par an. Les versements sur le LEP sont plafonnés à 10.000 euros.
Les livrets bancaires ordinaires: quand vos livrets défiscalisés sont remplis
Si vos livrets défiscalisés sont remplis, vous pouvez souscrire un livret bancaire ordinaire. De nombreux établissements financiers proposent des taux promotionnels aux nouveaux souscripteurs. Ceux-là sont généralement appliqués dans la limite d'un certain plafond de dépôt (100.000 euros par exemple) ou pendant une certaine durée (2 à 3 mois le plus souvent). Les livrets bancaires ordinaires ne sont pas défiscalisés, contrairement aux livrets réglementés. Les intérêts obtenus sont soumis à un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30% lors de leur encaissement, englobant l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Les épargnants peuvent toutefois renoncer à ce Prélèvement Forfaitaire Unique et soumettre leurs intérêts distinctement au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Le compte bancaire rémunéré: de plus en plus rare
Le compte courant rémunéré permet de bénéficier d'un taux de rémunération excédant rarement 0,1% à 0,2%. Les intérêts sont calculés quotidiennement sur la base du solde disponible. Leur versement intervient chaque mois, tous les trimestres ou une fois par an. Rares sont les banques le proposant encore.
Des conditions s'appliquent pour pouvoir en bénéficier: rémunération au-delà d'un certain solde et non au premier euro, seuil minimal à atteindre sur une période déterminée pour le solde créditeur, minimum de dépenses à effectuer avec la carte de crédit associée au compte… En outre, les banques facturent souvent des frais de gestion de compte, fixes ou variables. Leur montant peut réduire à néant les intérêts quand les sommes placées sont peu élevées. La fiscalité applicable à ces comptes est la même que celle des livrets bancaires ordinaires.