L'Allocation pour Adultes Handicapés: les règles de base

L'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est versée aux personnes en situation de handicap dans le but de leur assurer un revenu minimum. Elle est versée sous certaines conditions : taux de handicap, ressources, âge et lieux de résidence. Son montant varie en fonction de certains de ces éléments pour un maximum de 900 € par mois.

Qui a droit à l'AAH?

Pour percevoir l'AAH, vous devez:

Atteindre un taux de handicap d'au moins 50 %, selon les critères définis par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), lequel vous empêche en partie ou totalement d'accéder à un emploi.

Être résident sur le territoire français, que vous soyez Français, de nationalité européenne ou autre (à condition, dans ce dernier cas, d'être titulaire d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour).

Être âgé de plus de 20 ans.

Avoir des ressources, éventuellement cumulées à celles de la personne avec qui vous vivez en couple, inférieures aux plafonds définis dans le tableau suivant, après prise en compte du nombre d'enfants à votre charge.

Nombre d'enfants à charge Vous vivez seul Vous vivez en couple 0 10.320 € 18.679 € 1 15.480 € 24.665 € 2 20.640 € 29.825 € 3 25.800 € 34.985 € 4 30.960 € (+ 5.106 € pour chaque enfant supplémentaire) 40.145 € (+ 5.106 € pour chaque enfant supplémentaire)

A savoir Si vous avez moins de 20 ans, votre famille peut percevoir l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH), sous certaines conditions, autres que financières.

Comment demander l'AAH?

En premier lieu, vous devez remplir un formulaire spécifique et l'adresser à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) dont vous dépendez. Par la suite, la MDPH va évaluer votre demande. Si elle estime, au regard de votre handicap et de votre situation, que vous pouvez percevoir l'AAH, elle transmet votre dossier dans les quatre mois à la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) si vous relevez du régime agricole qui effectue son paiement. En l'absence de réponse sous quatre mois, votre demande est considérée comme ayant été rejetée.

Le montant de l'AAH

Le montant de l'AAH dépend de votre situation. Il en existe de quatre sortes:

Vous n'avez aucune ressource.

Vous touchez une pension ou une rente (invalidité, retraite, accident du travail).

Vous travaillez.

Vous êtes hospitalisé, incarcéré ou hébergé en Maison d'Accueil Spécialisée (MAS).

Le montant maximum de l'AAH de 900 € par mois depuis le 1er novembre 2019.

L'AAH peut être cumulée avec d'autres aides

Si vous touchez l'AAH, vous pouvez également, sous conditions, percevoir le complément de ressources de l'AAH ou bien la majoration pour la vie autonome (le versement conjoint de ces deux aides n'est pas possible).

Vous pouvez également recevoir l'AAH si vous touchez le Revenu de Solidarité Active (RSA), sous conditions. Dans ce cas toutefois, le montant du RSA est déduit de celui de l'AAH.

Le cumul avec une pension d'invalidité et une rente liée à un accident du travail est également possible, dans certains cas et pour un montant limité.

Pour percevoir l'AAH, vous devez respecter des contraintes d'âge, de domiciliation et de ressources. Votre taux de handicap doit être au minimum de 50 %. La demande d'AAH s'effectue auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) dont vous dépendez.