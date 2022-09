L'essentiel de la semaine: Prime de rentrée, bourse de lycée, assurance, loyer, rénovation énergétique

(Crédits photo : Unsplash - Roman Kraft )

La prime exceptionnelle de rentrée sera versée le 15 septembre 2022

Prévue dans la Loi de finances rectificative pour 2022, l'aide exceptionnelle de solidarité, dite «prime de rentrée», est destinée aux foyers modestes dans un contexte de forte inflation (5,8% sur un an en août 2022). D‘un montant de 100 euros, auquel s'ajoutent 50 euros par enfant à charge, elle sera versée le 15 septembre 2022. Cette prime s'adresse aux bénéficiaires des minima sociaux comme le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou l' allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) , mais aussi aux allocataires des aides au logement et aux personnes touchant la prime d'activité. Environ 11 millions de foyers sont concernés.

Médiation de l'Assurance: hausse de 13% des saisines en 2021

La Médiation de l'Assurance (LMA) a reçu 19.684 saisines en 2021, soit une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente, selon le dernier rapport d'activité de cette médiation sectorielle. Cette forte croissance s'explique notamment par la gratuité de l'accès à la LMA pour les assurés et par l'obligation d'avoir d'abord recours à une médiation pour les litiges inférieurs à 5.000 euros avant de saisir les tribunaux. En 2021, la LMA est allée dans le sens de l'assuré, en tout ou partie, dans 31% des cas. Et en tenant compte des transactions amiables faites par les assureurs lorsqu'ils constatent que la Médiation a été saisie, l'assuré a eu satisfaction dans 47% des dossiers résolus.

Placements: rappels sur les rendements de l'épargne

L'Autorité des marchés financiers (AMF) s'inquiète d'une perte de repères des épargnants quant aux rendements de l'épargne. En effet, selon son dernier baromètre de l'épargne, les Français estiment que le taux de rendement satisfaisant de l'épargne sans risque devrait être de 2,9% par an. Il s'agit là d'un «niveau très élevé, largement supérieur à la réalité», rappelle l'AMF. Le taux du placement sans risque par excellence, le Livret A , est actuellement de 2%. «Toute proposition d'une rémunération plus élevée sur un placement qui serait garanti et disponible cache un risque… ou une arnaque», souligne l'AMF, appelant les épargnants à la prudence.

Hausse des loyers plafonnée à 3,5% jusqu'au 30 juin 2023

Un «bouclier loyer», prévu par la loi du 16 août 2022 sur le pouvoir d'achat, plafonne la hausse des loyers à 3,5% maximum jusqu'au 30 juin 2023. L'indice de référence des loyers (IRL), qui sert de base pour réviser les loyers des logements et fixe les plafonds d'augmentation annuelle des loyers que les propriétaires peuvent exiger de leurs locataires, ne peut donc augmenter de plus de 3,5% en métropole et de plus de 2,5% en outre-mer. La même loi prévoit la revalorisation des aides au logement (l' aide personnalisée au logement , l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale) de 3,5% avec une rétroactivité au 1er juillet 2022.

Rénovation énergétique: les locataires peuvent réaliser certains travaux

Un locataire peut réaliser à ses frais certains travaux de rénovation énergétique de l'appartement ou de la maison qu'il occupe sans accord écrit de son propriétaire, indique le site service-public.fr. Il doit prévenir par lettre recommandée avec avis de réception son propriétaire, dont le silence dans les deux mois suivants vaut accord tacite. La liste des travaux possibles dans ce cadre est énumérée dans un décret paru au Journal officiel du 21 juillet 2022. Il s'agit notamment de l'isolation des planchers bas, de l'isolation des combles et des plafonds de combles, du remplacement des menuiseries extérieures, de l'installation ou du remplacement d'un système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Bourse de lycée: ouverture de la seconde campagne

La bourse de lycée est une aide financière accordée sous conditions de ressources pour permettre aux parents d'assumer les frais liés à la scolarité de leur enfant. Suite à une première campagne de demande tenue du 30 mai au 6 juillet 2022, une seconde campagne est ouverte depuis le 1er septembre 2022. Elle se terminera le 20 octobre 2022. Les familles peuvent déposer une demande via la plateforme ÉduConnect. L'attribution d'une bourse dépend des ressources de la famille et du nombre d'enfants à charge . Elle est versée trimestriellement. Son montant total varie entre 441 euros et 936 euros pour l'année scolaire 2022-2023.

Logements étudiants: quelques conseils avant de signer

Alors que la rentrée universitaire 2022-2023 approche, le ministère de l'Économie rappelle aux étudiants les bonnes pratiques dans la recherche d'un logement étudiant. Il est ainsi conseillé de préparer son dossier de location en amont. Lors de la visite d'un logement, il importe de rester vigilant sur son état. Le ministère recommande également de contrôler les frais d'agence, de vérifier le contrat de location, car il doit contenir obligatoirement un certain nombre d'informations, et enfin de s'assurer du respect des droits du locataire par le propriétaire . Ce dernier doit délivrer un logement en bon état, assurer une jouissance paisible et procéder aux réparations nécessaires.