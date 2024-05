Crédits et réductions d’impôts : une baisse d’impôt moyenne de 1.388 euros par foyer

Selon les statistiques que la DGFiP vient de publier, près de 3 foyers fiscaux sur 10 ont bénéficié d'un crédit ou d'une réduction d'impôt en 2022, pour un montant moyen de 1.388 euros.

Selon les statistiques que la DGFiP (direction générale des finances publiques), plus de 12 millions de foyers fiscaux ont bénéficié d'une réduction d'impôt ou d'un crédit d'impôt en 2022, soit 29,5 % des foyers fiscaux. Ces dispositifs leur ont permis de faire baisser leur impôt de 1.388 euros en moyenne.

Si le nombre de foyers bénéficiaires est en hausse de 2 %, les montants accordés ont augmenté encore plus fortement. Ils ont progressé de + 6,4%, pour atteindre à 16,7 milliards d'euros. Les crédits d'impôts ont le plus fortement augmenté avec une hausse de + 8,1 %, contre une hausse de +4,3 % pour les réductions d'impôt.

Crédits d'impôt : l'emploi d'un salarié à domicile représente près de 70 %

Avec le relèvement du plafond ouvrant droit à déduction (passé de 2.300 euros à 3.500 euros par enfant), le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfant hors du domicile est le poste qui contribue le plus fortement à la hausse du montant des crédits d'impôts accordés. Il a bénéficié à 1,9 million de foyers fiscaux et représente 19 % des crédits d'impôt en montant. En moyenne, ces foyers ont perçu 857 euros.

Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile est le dispositif qui pèse le plus lourd : il représente 67 % des montants accordés. En moyenne, cela représente 1.204 euros par foyer fiscal. Il a bénéficié à 4,6 millions de foyers.

Des réductions d'impôts moyennes de 183 euros à 14.566 euros

Dans la catégorie réductions d'impôt, les trois postes les plus importants en montant total sont les réductions liées à l'imposition des revenus de source étrangère (2,6 milliards d'euros – ce dispositif vise à éviter une double imposition en France de revenus générés à l'étranger), les dons à des organismes d'intérêt général (1,3 milliard d'euros), et l'investissement locatif Pinel (1,4 milliard d'euros).

Les trois dispositifs qui bénéficient au plus grand nombre de foyers sont les dons à des organismes d'intérêt général (3,3 millions de bénéficiaires, soit presque la moitié des bénéficiaires de réductions d'impôt), les frais de scolarisation des enfants (2,5 millions) et les dons aux personnes en difficultés (1,9 millions).

Enfin, la réduction d'impôt pour les investissements productifs outre-mer génère la réduction moyenne la plus élevée avec 14.566 euros par foyer bénéficiaire, devant l'imposition des revenus de source étrangère (7.324 euros en moyenne) et l'investissement locatif Pinel (4.026 euros), Duflot (3.506 euros) et Scellier (3.413 euros).