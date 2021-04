Comment présenter son dossier de demande de location à un bailleur

Pour louer, l'idéal est de gagner trois fois le montant du loyer et d'avoir un garant crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Certains dossiers réussissent à convaincre en un instant les bailleurs. Bons salaires, garants solides, emplois stables, impression sérieuse, tout cela ne peut que donner envie de sélectionner un candidat plutôt qu'un autre. Toutefois, tout le monde ne dispose pas d'un dossier aussi parfait. Il existe des solutions pour ces profils pour leur permettre également de trouver à se loger.

Sommaire:

Location: c'est quoi un dossier idéal?

Logement: des zones territoriales plus ou moins tendues

Prouver son sérieux

Une garantie supplémentaire

Location: c'est quoi un dossier idéal?

Les propriétaires et agences immobilières s'arrachent évidemment les dossiers les plus solides. Premier critère: la solvabilité du futur locataire. En général, il est demandé au candidat de gagner trois fois le montant du loyer et des charges pour éviter les loyers impayés. Un emploi stable peut également faire la différence: les CDI et fonctionnaires sont privilégiés sur le marché de la location. Le fait de disposer d'un garant, avec des revenus conséquents, est un autre atout. Enfin, l'impression de sérieux que dégage le locataire, sa e-réputation, sa façon de se comporter, tout cela peut jouer positivement en sa faveur.

Logement: des zones territoriales plus ou moins tendues

Et si l'on ne dispose pas de ce dossier parfait, que faire? La première solution est de se tourner vers des zones moins tendues. Au cœur de Paris, trouver une location sans un bon dossier peut se transformer en parcours du combattant. Peut-être en acceptant de s'éloigner un peu du centre, vers des banlieues moins recherchées, sera-t-il possible de trouver son logement? Certains propriétaires exigent des revenus équivalant à 3, voire 3,5 fois le montant du loyer du bien loué. Dans les zones moins tendues, ce ratio peut tomber à 2,5, voire 2.

Prouver son sérieux

Même si vous n'êtes pas en CDI, ou ne gagnez pas exactement trois fois plus que le loyer du bien visé, vous êtes sérieux et voulez le prouver au bailleur. Vous pouvez, dans ce cas, demander à un ancien propriétaire de rédiger une lettre certifiant que vous avez toujours payé vos loyers et que vous avez rendu le logement dans un état irréprochable. Cela pourra rassurer un bailleur frileux. Surtout s'il peut contacter lui-même votre référent. Il faudra aussi savoir rassurer le loueur lors de votre rencontre: se montrer calme, à l'écoute, bien se tenir, faire bonne impression, poser des questions pertinentes. Des petits détails qui, in fine, peuvent faire la différence.

Une garantie supplémentaire

Si vous n'avez pas de garant, vous pouvez utiliser le dispositif Visale, garantissant les impayés d'un locataire pendant trois ans. Ou une solution d'un service payant, proposé par une société privée, comme Garantme, Unkle ou Cautioneo. En échange d'une commission, ces entreprises proposent de se porter garant à votre place. Ils peuvent être un bon coup de pouce pour votre dossier.