L'essentiel de la semaine: la hausse des taux accélère sur les crédits immobiliers, la revalorisation des retraites complémentaires pour bientôt, mise en garde de l'AMF concernant certains investissements

Sommaire:

Crédit immobilier: accélération de la hausse des taux

Retraites complémentaires: revalorisation de 5,12% pour les pensions Agirc-Arrco

Nouvelle mise en garde sur les investissements dans des biens divers

Chèque énergie fioul: versement à partir du 8 novembre 2022

Réduction du loyer de solidarité: les nouveaux montants applicables

L'AMF met à jour sa doctrine sur les frais de gestion des OPC

Le dispositif Santé Psy Étudiant prolongé jusqu'au 31 décembre 2022

Crédit immobilier: accélération de la hausse des taux

L'estimation avancée de la Banque de France pour septembre 2022 indique une poursuite de la remontée du taux d'intérêt moyen sur les nouveaux crédits immobiliers, à 1,72% hors assurance emprunteur , après 1,58% en août 2022 et 1,45% en juillet 2022. Les taux maximums auxquels les établissements financiers peuvent prêter ont quant à eux augmenté depuis le 1er octobre 2022 (3,03% pour les crédits de moins de 20 ans et 3,05% pour les crédits de 20 ans et plus). La production de crédit à l'habitat continue de se normaliser avec 22,6 milliards d'euros en septembre 2022 et 21,2 milliards d'euros en août 2022, un niveau proche de la moyenne sur 5 ans (20,3 milliards d'euros).

Retraites complémentaires: revalorisation de 5,12% pour les pensions Agirc-Arrco

Les retraites complémentaires Agirc-Arrco seront revalorisées de 5,12% à partir du 1er novembre 2022. La nouvelle valeur de service du point Agirc-Arrco s'établira ainsi à 1,3498 euro à partir de cette date, contre 1,2841 euro auparavant. Cette hausse a été calculée sur la base de l'évolution du salaire moyen (4,82%), à laquelle s'ajoute un rattrapage au titre de l'inflation. Environ 13 millions de retraités vont bénéficier de cette augmentation de leur retraite complémentaire Agirc-Arrco pour le prochain paiement, versé le mercredi 2 novembre 2022. Les pensions de retraite de base ont, quant à elles, été revalorisées de 4% au 1er juillet 2022.

Nouvelle mise en garde sur les investissements dans des biens divers

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié la liste de huit nouveaux sites internet proposant d'investir dans des biens divers, par exemple dans le vin , sans disposer des autorisations nécessaires. Toute offre d'investissement dans des biens divers devant être enregistrée auprès de l'AMF pour être commercialisée, cette autorité tient une liste blanche des offres autorisées, consultable par les épargnants sur son site internet. Les sites non autorisés sont, quant à eux, répertoriés dans la rubrique «Listes noires et mises en garde». Même si elles sont régulièrement mises à jour, ces listes noires ne sont jamais exhaustives, prévient l'AMF, appelant à la vigilance des épargnants .

Chèque énergie fioul: versement à partir du 8 novembre 2022

Le chèque énergie exceptionnel dédié aux ménages modestes se chauffant au fioul sera versé à partir du 8 novembre 2022, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Le montant de cette aide, variant de 100 à 200 euros, dépend des revenus de 2020 du ménage et du nombre de personnes dans le foyer . L'envoi du chèque sera automatique pour les ménages ayant déjà utilisé un chèque énergie pour payer une facture de fioul par le passé. Les autres ménages éligibles pourront faire une demande via un guichet en ligne ouvert à partir du 8 novembre 2022. Cette aide concerne 1,6 million de foyers et vient en complément du chèque énergie exceptionnel de fin d'année destiné à 12 millions de ménages.

Réduction du loyer de solidarité: les nouveaux montants applicables

Les locataires d'un logement social bénéficiant de l' aide personnalisée au logement (APL) peuvent obtenir une réduction du montant de leur loyer. Les nouveaux montants de cette réduction ont été actualisés au 1er octobre 2022. Les bénéficiaires de cette réduction doivent résider dans un logement conventionné HLM ou géré par une société d'économie mixte et ne pas dépasser un certain plafond de ressources, variant en fonction de la composition du loyer et de la zone géographique. Un locataire isolé situé en zone 1 bénéficiera ainsi d'une réduction de 48,77 euros contre 58,90 euros pour un couple sans personne à charge.

L'AMF met à jour sa doctrine sur les frais de gestion des OPC

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a modernisé les modalités applicables à la présentation, au contenu et au prélèvement des frais administratifs externes à la société de gestion des OPC ( organismes de placement collectif ) et de certains fonds d'investissement . Auparavant, les frais pouvaient être présentés soit en un bloc forfaitaire englobant les deux typologies (frais de gestion financière et frais de gestion administrative), soit en deux blocs distincts. Dorénavant, la liste des frais affichés au sein du second bloc a été élargie et les sociétés de gestion ont le choix entre un prélèvement sur la base de frais réels ou sur la base d'un forfait prédéfini.

Le dispositif Santé Psy Étudiant prolongé jusqu'au 31 décembre 2022

Grâce au dispositif Santé Psy Étudiant, les étudiants ressentant le besoin d'une aide psychologique peuvent bénéficier de huit consultations gratuites avec un psychologue, sans avance de frais. Disponible depuis mars 2021, ce dispositif est prolongé jusqu'au 31 décembre 2022, informe le site service-public.fr. Les étudiants souhaitant en bénéficier doivent d'abord consulter un médecin qui leur remettra une lettre d'orientation ouvrant droit aux séances gratuites avec un psychologue partenaire du dispositif. Ceux déjà suivis par un psychologue peuvent également y avoir droit.