APL, ALS, HLM...: des solutions pour payer son logement moins cher

Lorsqu'on est jeune, il n'est pas toujours facile de se loger, surtout dans les grandes villes, où les loyers sont élevés. Il existe heureusement des aides et allocations pour permettre aux étudiants et aux petits salaires de vivre dans des logements décents. Cela demande néanmoins de bien connaître les aides en place, car il ne suffit pas d'y être éligible, il faut aussi les demander.

Sommaire:

APL: quelles conditions?

L'APL, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'Aide Personnalisée au Logement. Pour l'obtenir, vous devez être locataire. L'APL est attribuée pour votre résidence principale, en France. Le logement doit répondre à des critères de décence et de conditions minimales d'occupation, fixés par la loi, et doit être conventionné. Cette aide est conditionnée à vos revenus et la composition du foyer: le plus simple pour savoir si vous y êtes éligible est de vous rendre sur le simulateur de la CAF, auprès de laquelle il faut déposer un dossier. Le montant varie selon vos revenus et le montant de votre loyer.

Et l'ALS?

Première chose à savoir: vous ne pouvez pas cumuler APL et ALS (Allocation de Logement Sociale). Les conditions d'obtention sont proches de celles de l'APL, mais il n'est pas nécessaire que le logement soit conventionné dans le cas de l'ALS. Le plus simple est là aussi de vous rendre sur le site de la CAF et d'utiliser son simulateur. Vous saurez ainsi si vous êtes éligible ou non à cette aide et à quel montant vous pouvez prétendre, selon votre situation. Dans les deux cas (APL ou ALS), mieux vaut faire vite: ces aides ne sont pas rétroactives.

Quel bail pour quel usage?

En tant que locataire, vous avez le choix entre plusieurs types de bail. Dans le cas d'un logement vide, le bail classique est alors de trois ans minimum, avec un préavis d'un à trois mois si le locataire souhaite partir. Dans le cadre d'une maison ou d'un appartement meublé, le bail de location meublée est d'un an minimum, avec un préavis de seulement un mois pour le locataire. Si celui-ci est étudiant, le bail peut se réduire à neuf mois. Enfin, le bail mobilité est un peu particulier: il s'agit d'un contrat de location temporaire, conclu pour une durée d'un à dix mois, maximum. À l'issue de ce délai, il n'est pas possible de le reconduire. Pratique pour un étudiant venu dans une autre ville dans le cadre d'un stage, d'un contrat d'apprentissage ou d'un échange académique, par exemple.