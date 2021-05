(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits immobiliers s'est établi à 1,18% en mars 2021, proche de son plus bas atteint en décembre 2019. Plus de la moitié des jeunes Français sont prêts à investir dans des placements boursiers. L'allocation de rentrée scolaire est en très légère hausse pour la rentrée scolaire 2021/2022. Les Français sont toujours très attachés à l'immobilier, 75% d'entre eux y voyant un investissement sûr et rentable. Si vos frais professionnels dépassent 10% de vos revenus, il est possible d'opter pour leur déduction selon leur montant réel. Les commerçants en ligne doivent demander le consentement explicite de leurs clients pour conserver leurs numéros de carte bancaire. L'Agence nationale pour les chèques-vacances peut financer jusqu'à 75% du prix des vacances des 18-25 ans dans la limite de 200 euros par personne et par an.

En mars 2021, le taux d'intérêt moyen des crédits nouveaux à l'habitat a poursuivi sa baisse, s'établissant à 1,18%, très proche de son point bas atteint en décembre 2019 (1,17%), selon les statistiques publiées par la Banque de France. La production de crédits immobiliers, hors renégociations, a quant à elle atteint 17,7 milliards d'euros, soit plus que lors des deux premiers mois de l'année (15,5 milliards d'euros en janvier et 15,6 milliards d'euros en février). En 2020, la production de nouveaux crédits à l'habitat s'était maintenue quasiment au même niveau qu'en 2019, à 192,4 milliards d'euros contre 193 milliards d'euros.

Plus de la moitié des Français de moins de 35 ans sont prêts à investir dans des placements boursiers, selon un sondage réalisé par BVA pour la plate-forme d'investissement Bitpanda. Parmi l'ensemble des Français, ils sont 36% à envisager d'investir en Bourse alors que seulement 4% le font déjà. Depuis le début de la crise sanitaire, les particuliers ont montré un regain d'intérêt pour la Bourse. Au premier trimestre 2021, ils étaient quelque 772.000 à avoir acheté ou vendu des actions, d'après les chiffres de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est une aide versée aux familles ayant des revenus modestes et des enfants scolarisés entre 6 et 18 ans. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, le montant de l'ARS est en hausse de 0,1% et s'établit à 370,31 euros pour un enfant de 6 à 11 ans, à 390,74 euros pour un enfant de 11 à 15 ans et à 404,28 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans. S'agissant des jeunes de 16 à 18 ans, il est nécessaire de signaler à la Caisse d'allocations familiales qu'ils sont toujours scolarisés ou en apprentissage pour la rentrée 2021. L'ARS sera versée à la fin du mois d'août 2021.

L'immobilier reste un investissement sûr et rentable pour 75% des Français, une perception faisant «l'unanimité entre les différentes générations et professions interrogées», montre une étude réalisée par l'IFOP pour l'Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM). Parmi ceux qui souhaiteraient investir dans l'immobilier, 54% envisageraient de le faire pour se constituer une épargne de longue durée en prévision de leur retraite, 78% préféreraient le faire directement dans un bien dont ils assurent la gestion et 22% favoriseraient l'investissement indirect via la pierre-papier.

Les rémunérations imposables des contribuables sont soumises à l'impôt sur le revenu après déduction des frais professionnels (dépenses de transport du domicile au lieu de travail, de vêtements spécifiques à l'emploi exercé...). Une déduction forfaitaire de 10% est appliquée automatiquement par l'administration fiscale. Cependant, si les frais professionnels excèdent 10% des revenus, il est possible d'opter pour leur déduction selon leur montant réel. Cette option pour les frais réels est personnelle: il revient à chaque membre du foyer fiscal de choisir le régime le plus favorable.

Les sociétés de commerce en ligne doivent recueillir le consentement explicite de leurs clients pour conserver leurs numéros de carte bancaire en vue de faciliter leurs achats en ligne ultérieurs, rappelle le site Service-Public.fr. Cette recommandation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en matière de protection des données personnelles a été confirmée fin 2020 par le Conseil d'État. Seule la souscription à un abonnement dispense les commerçants de cette obligation car elle inscrit le client dans une relation commerciale régulière.

Le programme «Départ 18:25» de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (Ancv) vise à encourager le départ en vacances des jeunes de 18 à 25 ans en leur offrant une aide allant jusqu'à 75% du prix dans une limite de 200 euros par personne et par an. Pour être éligible, il faut être résident en France et avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 17.280 euros par an. Les étudiants boursiers, en contrat d'apprentissage ou d'alternance, ou encore volontaires Service Civique sont également éligibles, ainsi que les jeunes en contrat aidé, inscrits dans une école de la deuxième chance ou suivis par l'Aide sociale à l'enfance.