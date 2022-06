Finances personnelles: ce qu’il faut retenir cette semaine

Les contribuables ont jusqu’au 1er juillet 2022 pour vérifier leurs coordonnées bancaires connues de l’administration fiscale. Comprendre les biais comportementaux est important pour bien investir. En cas de changement de situation, il est possible d’adapter son taux de prélèvement à la source. L’Urssaf généralise un dispositif d’aide aux travailleurs indépendants en difficulté. Depuis le 14 juin 2022, les particuliers faisant appel à un organisme de services à la personne ou à un autoentrepreneur peuvent bénéficier de l‘avance immédiate du crédit d’impôt. Les arnaques liées aux cryptomonnaies et aux livrets rémunérés sont en forte hausse. La première campagne de demande de bourses de lycée se termine le 6 juillet 2022.

Sommaire:

Impôts 2022: vérifiez vos coordonnées bancaires

Placements: comprendre les biais comportementaux pour mieux investir

Impôt sur le revenu: pensez à l’adapter en cas de changement de situation

Help: une offre dédiée aux indépendants en difficulté

Services à la personne: comment fonctionne le crédit d’impôt Avance immédiate?

Forte augmentation des arnaques liées aux cryptomonnaies et aux livrets

Bourse de lycée: clôture de la première campagne le 6 juillet 2022

Impôts 2022: vérifiez vos coordonnées bancaires

Afin de garantir le bon déroulement des opérations liées à l’impôt sur le revenu, les contribuables doivent s’assurer, avant le 1er juillet 2022, que le compte bancaire connu de l’administration fiscale est le bon, indique la Direction générale des finances publiques dans un communiqué. Pour les contribuables bénéficiant d’une restitution de réduction ou de crédit d’impôt , un remboursement sera effectué par virement sur leur compte bancaire le 21 juillet 2022 ou le 2 août 2022. Pour ceux ayant un montant supplémentaire à payer , ce dernier sera prélevé directement sur leur compte bancaire à partir du 26 septembre 2022, en une fois s’il est inférieur ou égal à 300 euros et en quatre fois s’il est supérieur à cette somme.

Placements: comprendre les biais comportementaux pour mieux investir

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié sur son site une infographie visant à expliciter les principaux biais comportementaux en matière d’investissement. Il s’agit par exemple de l’ aversion à la perte , de la préférence pour le présent, du comportement moutonnier, du biais de confirmation, de l’aversion au changement ou encore de la tendance à surestimer la probabilité qu’un événement rare survienne . Connaître l’existence de ces biais et en avoir conscience sont la meilleure façon «d’objectiver ses propres réactions et de prendre des décisions d’investissement plus adéquates selon ses objectifs de court ou de long terme», assure l’AMF.

Impôt sur le revenu: pensez à l’adapter en cas de changement de situation

Dans sa campagne «L’impôt s’adapte à votre vie», lancée mi-juin 2022, l’administration fiscale rappelle qu’il est possible de signaler un changement de situation en temps réel afin de modifier son taux de prélèvement à la source. Parmi les changements ayant un impact, l’ arrivée d’un enfant (demi-part supplémentaire), un mariage, un PACS ou encore un changement de situation professionnelle (perte d’emploi, promotion, départ à la retraite). Hors changement de situation, le taux de prélèvement à la source est actualisé chaque année en septembre en fonction de la déclaration des revenus effectuée au printemps et reste inchangé jusqu’à la prochaine déclaration de revenus l’année suivante.

Help: une offre dédiée aux indépendants en difficulté

L’Urssaf, en lien avec les Allocations familiales, l’Assurance retraite et l’Assurance maladie, généralise le dispositif Help, une offre de services de prise en charge coordonnée et accélérée des travailleurs indépendants présentant des difficultés financières, médicales, familiales et/ou sociales. En pratique, le travailleur indépendant en difficulté doit répondre à un questionnaire unique permettant à chaque organisme d’étudier sa situation. Les dossiers sont ensuite traités de manière accélérée afin d’activer les dispositifs adaptés ( complémentaire santé solidaire , revenu de solidarité active, prime d’activité…), précise l’Urssaf. Avant d’être étendu, ce dispositif a d’abord été expérimenté dans la Marne.

Services à la personne: comment fonctionne le crédit d’impôt Avance immédiate?

Depuis le 14 juin 2022, les particuliers faisant appel à un organisme de services à la personne ou à un autoentrepreneur peuvent bénéficier de l‘avance immédiate du crédit d’impôt . Pour cela, l’organisme auquel le particulier fait appel doit avoir activé son habilitation auprès de l’Urssaf et ce dernier doit demander expressément à bénéficier du service Avance immédiate. Il revient ensuite à l’administration fiscale de vérifier le numéro fiscal du particulier et de s’assurer qu’il a déjà réalisé au moins une déclaration de revenus . Si ces deux conditions sont remplies, il lui est possible de bénéficier du service. Ce crédit d’impôt est plafonné à 6.000 euros par an et par foyer fiscal.

Forte augmentation des arnaques liées aux cryptomonnaies et aux livrets

Lors de la présentation du rapport d’activité 2021 de leur pôle commun, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ont mis en garde contre l’augmentation des escroqueries sur certains produits financiers, en particulier en matière de cryptomonnaies et de faux livrets. Depuis le début de l’année 2022, le montant moyen des arnaques liées aux cryptomonnaies a doublé, passant de 20.000 euros en 2021 à 40.000 euros. Quant aux faux livrets d’épargne, le préjudice moyen s’élève à 72.000 euros. Les deux régulateurs invitent par conséquent à se méfier de toute offre de livret rémunéré à plus de 4%.

Bourse de lycée: clôture de la première campagne le 6 juillet 2022

La bourse de lycée est une aide financière accordée sous conditions de ressources pour permettre aux parents d’assumer les frais liés à la scolarité de leur enfant. La première campagne de demande est ouverte depuis le 30 mai 2022 et se termine le 6 juillet 2022. Une seconde campagne se tiendra du 1er septembre au 20 octobre 2022. Les familles peuvent déposer une demande via la plateforme ÉduConnect. L’attribution d’une bourse dépend des ressources de la famille et du nombre d’enfants à charge . Elle est versée trimestriellement. Son montant total varie entre 441 euros et 936 euros pour l’année scolaire 2022-2023.