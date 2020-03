Prélèvement à la source: tout comprendre sur vos premiers salaires

Kite_rin/Shutterstock / Kite_rin

Appliqué depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source transforme la façon dont les Français payaient jusqu'à présent leurs impôts sur le revenu. Auparavant, ils devaient réaliser une déclaration annuelle, puis verser aux impôts la somme demandée, soit d'un coup, soit de façon mensualisée. Aujourd'hui, sur chaque fiche de paie, la somme est prélevée et envoyée aux impôts par l'employeur. Le salarié touche le montant net, après impôts. Cela vous permet d'éviter ces procédures administratives.

Prélèvement à la source: qu'est-ce que ça change?

«Le prélèvement à la source consiste à déduire l'impôt avant versement du revenu: le montant de l'impôt est prélevé chaque mois sur le bulletin de paie. Le paiement est étalé sur douze mois et le décalage d'un an supprimé. De plus, l'impôt s'adapte automatiquement au montant des revenus perçus», explique très simplement le site du ministère de l'Économie. Vous pouvez le voir sur vos fiches de paie: un petit bloc se trouve en bas du bulletin de salaire, citant votre net imposable et le montant directement envoyé aux impôts.

En tant que contribuable que devez-vous faire?

En tant que contribuable vous continuer à déclarer au printemps, comme les années précédentes, les revenus de l'année passée au service des impôts, en ligne ou version papier. Grâce à tous les éléments remis (revenus, crédit d'impôt, charge déductible), l'administration fiscale calcule automatiquement un taux d'imposition. Ce taux est ensuite prélevé, à partir de septembre, sur l'ensemble de vos revenus.

Prélèvement à la source: le cas des mariés et pacsés

Dans la situation d'un pacs ou d'un mariage, en théorie, le calcul de l'impôt reste attaché au foyer fiscal, avec un seul et même taux pour les deux personnes. Cependant, avec le prélèvement à la source est venue une autre réforme: la possibilité d'opter, si vous le souhaitez, pour un taux individualisé. Bien pratique si l'un gagne deux fois plus que l'autre. Tout cela se fait en ligne, cependant vous pouvez joindre par téléphone ou par mail le service des impôts dont vous dépendez si vous avez, de façon générale, des questions pratiques.

Et pour les indépendants?

Pour les jeunes auto-entrepreneurs, auteurs ou indépendants, il n'y a pas de fiche de paie. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Concrètement, l'impôt est payé par acompte, calculé par l'administration fiscale, puis prélevé mensuellement ou trimestriellement, directement sur le compte du contribuable.