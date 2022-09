Livret d’épargne bancaire et «super livrets»

La rémunération des livrets d’épargne bancaire

Pour attirer de nouveaux clients, les établissements financiers communiquent sur des taux attractifs dans le cadre de promotions. Le montant des dépôts est souvent plafonné et la durée de la promotion limitée. Cette période passée, la rémunération retombe à un niveau «normal». Hors période de promotion, la rémunération des livrets bancaires se situe en septembre 2022 autour de 1,5 % (hors impôts) dans un contexte général de retour de l’inflation et de remontée des taux. Ainsi, plusieurs livrets d‘épargne ont vu leur rémunération augmenter au 1er août 2022: le taux du livret de développement durable et solidaire, du livret bleu et du livret jeune est passé à 2 %, celui du compte épargne logement à 1,25 % et celui du livret épargne entreprise (LEE) à 1,50 %.