information fournie par AFP Video • 01/09/2023 à 16:17

"On n'avait pas touché depuis des décennies cette filière et je pense que, d'ailleurs, si elle touchait beaucoup plus d'enfants de responsables politiques, médiatiques ou autre, on l'aurait fait bien plus tôt", déclare Emmanuel Macron, qui fait sa rentrée scolaire à Orange, dans le Vaucluse, avec en point de mire la réforme des lycées professionnels. SONORE