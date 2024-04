(Crédits photo : Unsplash - Nicolas Jehly )

Les SCPI sont des placements très appréciés des investisseurs français qui sont très attachés à l'immobilier. Plus de 215 SCPI sont recensées par l'ASPIM. Elles représentent désormais près de 90 milliards d'euros d'encours sous gestion, soit une progression de plus de 200 % en 10 ans. C'est dire le succès remporté par la pierre papier !

Alors faut-il investir en SCPI en 2024 ? Même si la crise immobilière pèse sur les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), elles n'en demeurent pas moins une solution attractive pour se positionner sur le marché immobilier, à condition de choisir son placement avec soin.

La crise immobilière actuelle pèse sur les SCPI

Le contexte de taux élevés n'est pas sans incidence sur le marché immobilier, très lié au marché de taux compte tenu de l'importance du crédit immobilier pour la bonne santé du secteur. Sans grande surprise, l'année 2023 s'est soldée par un record historique de baisse de ventes avec seulement 875 000 transactions actées (contre 1 115 000 en 2022). En 2024, on assiste à une légère baisse des taux des crédits, et à une baisse des prix, dans des proportions toutefois qui ne permettent pas au marché immobilier de rebondir.

Si le marché du logement est très durement touché, l'ensemble du parc immobilier est touché et les SCPI ne font pas exception à la règle. De très nombreuses SCPI ont vu le prix de leurs parts baisser et certaines ont également dû revoir à la baisse le dividende versé aux porteurs de parts, voire même l'annuler.

L'éventuelle assouplissement des politiques monétaires attendue pour la fin du premier semestre 2024 pourra peut-être donner un nouveau souffle au marché immobilier sur lequel il reste malgré tout essentiel de se positionner.

Les SCPI demeurent aujourd'hui un moyen attractif de se positionner sur l'immobilier

Les SCPI sont des sociétés investies dans l'immobilier :

bureaux, entrepôts, commerces, hôtels, etc. pour les SCPI de rendement investies dans l'immobilier professionnel ;

logements pour les SCPI fiscales selon les contraintes des dispositifs auxquelles elles sont liées (Malraux, Denormandie, etc.).

Rappelons qu'une SCPI investit et gère un parc immobilier grâce aux fonds collectifs de ses investisseurs épargnants qui en échange touchent des revenus tirés de la location des biens.

Elles permettent donc d'investir sur le marché immobilier en étant très diversifié (le porteur de part possède une fraction de l'ensemble du parc et non une fraction d'un bien en particulier) et avec un ticket d'entrée très élevé, de l'ordre de quelques milliers d'euros.

Notez également que les SCPI peuvent être souscrites en direct ou depuis les supports en unités de compte de l'assurance vie ou du PER, en faisant un moyen particulièrement accessible de se positionner sur l'immobilier, avec au passage la possibilité de bénéficier des avantages fiscaux de ces enveloppes.

Et surtout, le rendement a encore de quoi susciter l'intérêt des investisseurs, surtout côté SCPI de rendement. Les meilleures ont réussi à afficher un rendement oscillant autour de 5 à 6 % en 2023, un rendement qui pourrait être légèrement supérieur en 2024.

Les précautions à prendre pour investir en SCPI en 2024

Attention tout de même, dans le contexte actuel de crise du marché immobilier à vous montrer sélectif. Tous les biens et toutes les zones géographiques ne sont pas touchés de la même façon et on peut constater des différences importantes entre les différentes SCPI, à bien prendre en compte au moment de faire son choix.

On privilégiera donc des SCPI européennes ou thématiques récentes, gérées par des acteurs connus et reconnus. Prêtez une attention particulière à l'évolution du prix des parts et à l'évolution du montant des loyers. Mieux vaut porter son choix sur des SCPI dont le prix de la part n'a pas bougé en 2023 (ou a augmenté) et des SCPI qui versent un loyer en continu à leurs porteurs de parts. Attention aussi à choisir des SCPI peu endettées et avec des taux d'occupation financier élevés, gage de bonne gestion. Enfin, il faut également tenir compte du montant des frais de gestion et des frais d'entrée ou de l'absence de frais d'entrée proposée par les SCPI les plus récentes.