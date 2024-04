Baisse des taux: faut-il prévoir un rachat de crédit?

Pour renégocier votre prêt immobilier, il est pertinent d’attendre encore.

Renégocier votre crédit avec votre banque

Pour renégocier votre prêt auprès de votre organisme prêteur, vous devez envoyer une lettre à votre banque pour l’informer de votre souhait de renégociation. Cette dernière peut rejeter votre demande. En effet, elle peut se montrer frileuse car l’opération est peu intéressante à son égard. Revoir votre taux d’intérêt à la baisse revient à vous accorder un geste commercial.

Vous devez vous acquitter des frais de dossier (parfois appelés «frais d’avenant»). Ils correspondent au temps passé pour étudier votre dossier de financement et pour établir un nouveau tableau d’amortissement. Le montant de ces frais est variable. Il peut être forfaitaire (entre 150 et 1000 euros). Certains établissements appliquent un pourcentage du capital restant dû pouvant aller de 0,5% à 3%.

Faire racheter votre crédit par un autre établissement bancaire

Le rachat de prêt consiste à rembourser votre prêt initial pour en contracter un nouveau auprès d’un autre organisme bancaire. Vous devez généralement verser des Indemnités de Remboursement Anticipé (IRA) sur le montant du capital restant dû. Elles sont plafonnées à 3% du montant du capital restant dû ou 6 mois d’intérêts au taux moyen du prêt.

Par ailleurs, racheter son crédit implique de bâtir un nouveau dossier de financement. Cela génère des frais de dossier et des frais de garantie. La garantie est réclamée par l’organisme prêteur pour se protéger en cas de défaut de paiement.

Baisse des taux d’intérêt: une opportunité pour renégocier son crédit immobilier?

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA, le taux d’intérêt moyen sur 20 ans s’établit à 3,82% en mars 2024, contre 4,26% en décembre 2023. Renégocier son prêt dans ces conditions implique de diminuer vos mensualités. Vous gagnez du pouvoir d’achat ou vous réduisez votre durée d’emprunt, avec un gain financier à la clé. Cette opération est intéressante dans certaines conditions seulement. Voici les critères à respecter:

- Être dans le premier tiers de remboursement de votre prêt ou au début du deuxième tiers. Il s’agit de la période où l’on paie le plus d’intérêts. Plus le temps passe, plus la part d’intérêts diminue et moins l’opération est intéressante.

- Avoir au moins 70.000 euros à rembourser. Plus le capital restant dû est important plus le gain est élevé.

- Avoir un écart suffisant entre les deux taux de crédit. Pour que l’opération soit rentable, cet écart doit être d’au moins 0,70 point pour la même durée de prêt.

Renégocier son crédit immobilier: pas d’intérêt financier dans le contexte actuel

Envisager une renégociation ou un rachat de crédit nécessite de prendre en compte l’ensemble des frais évoqués plus haut dans vos calculs. Les taux de crédit étant encore élevés, le rachat ne s’avère pas intéressant aujourd’hui. «Si vous avez emprunté à 4,40 % sur 20 ans, il faudrait que le nouveau taux proposé soit à 3,4%, ce qui n’est pas encore le cas», souligne Maël Bernier, porte-parole du courtier Meilleurtaux. Cette opération peut même vous faire perdre de l’argent. Pour un prêt de 220.000 euros sur 20 ans, à 4,45% (hors assurances) souscrit en novembre 2023 et renégocié en mars 2024 à 3,95%, vous perdez 1588 euros, selon les calculs de Meilleurtaux. La baisse des taux de crédit devrait se confirmer en 2024. Il est donc préférable d’attendre. En renégociant trop tôt, vous pouvez vous priver de conditions plus favorables à venir.

À noter Depuis 2022, les détenteurs d’un crédit immobilier peuvent résilier leur assurance emprunteur à tout moment. «Il est plus intéressant actuellement de renégocier son assurance emprunteur que son crédit» affirme Maël Bernier. Selon Meilleurtaux, le gain moyen s’établit autour de 24.000 euros, soit une centaine d’euros d’économies par mois.