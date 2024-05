Electricité : pourquoi le tarif réglementé ne suit-il pas la chute des prix sur le marché de gros ?

(Crédits photo: © Andrey Popov - stock.adobe.com)

Sur le marché de gros, les prix de l'électricité plongent. Pourtant, cette baisse vertigineuse ne se reflète pas sur la facture de millions de Français. Pourquoi le tarif réglementé ne baisse-t-il pas ?

Comme plusieurs millions de Français, vous avez opté pour une offre au tarif réglementé de vente, ou indexé sur ce TRV ? Si cela était une bonne idée lors de la flambée des prix de l'énergie, il est peut-être désormais temps de changer. C'est en tout cas ce que laisse penser le contexte actuel, où les prix de l'électricité sur le marché de gros s'effondrent, sans que cela ne se répercute sur les TRV, et donc sur les consommateurs eux-mêmes.

Sur le marché de gros, le prix de l'électricité plonge

Le marché de gros est le marché sur lequel l'électricité est achetée et vendue par les professionnels avant d'être redistribuée aux entreprises et aux particuliers. Un marché qui connaît actuellement une chute vertigineuse des prix. En effet, en août 2022, le prix de mégawattheure (MWh) sur le marché de gros de l'électricité était de 1 000 euros. Or, selon Hello Watt, spécialiste du conseil en énergie et en rénovation énergétique, le 9 avril 2024, ce prix n'était plus que de… 1,69 euros !

La flambée des prix de l'énergie n'est donc plus d'actualité. Au contraire, l'heure est à la baisse drastique des prix de cette énergie sur le marché de gros. Paradoxalement, le tarif réglementé de vente (TRV) a encore augmenté le 1er février 2024, à hauteur de 9,5 % TTC en moyenne. Résultat : "C'est la première fois depuis l'ouverture à la concurrence, en 2007, qu'il y a un tel écart entre les tarifs réglementés et les prix des marchés" explique Sylvain Le Falher, cofondateur de Hello Watt.

Pourquoi le tarif réglementé de vente de l'électricité ne baisse-t-il pas ?

Pour expliquer l'absence de baisse des TRV dans un contexte de chute des prix sur le marché de gros, il est nécessaire de se pencher sur le fonctionnement de ce type de tarif. En effet, la fixation du tarif réglementé de vente de l'électricité est encadrée par les pouvoirs publics. Par ailleurs, sa révision ne peut intervenir que de façon semestrielle, en février et en août, après proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

"Le tarif réglementé est actuellement calculé sur la base des prix de marché des deux dernières années" résume Sylvain Le Falher. Rien d'étonnant donc à ce que le TRV actuel soit très élevé en comparaison avec les prix sur le marché de gros : au cours des dernières années, ces derniers étaient particulièrement élevés, sur fond de crise de l'énergie. Les 21 millions d'abonnés au tarif réglementé d'EDF en date du 30 septembre 2023 vont donc devoir se montrer patient pour voir le prix de leur offre baisser, tout comme les consommateurs ayant opté pour une offre indexée sur les TRV.

Jusqu'à 23 % d'économies sur sa facture d'électricité grâce aux offres de marché

Contrairement aux TRV d'EDF et aux offres indexées sur ce tarif réglementé, les offres de marché ne sont pas soumises à la décision des pouvoirs publics en matière de pratique tarifaire. Les fournisseurs d'énergie sont alors libres de proposer les tarifs qu'ils souhaitent à leurs clients. Dans un contexte de baisse conséquente des prix sur le marché de gros, les offres de marché peuvent donc s'avérer être de précieux alliés pour les consommateurs à la recherche d'une solution pour faire des économies sur leur facture d'électricité.

"Aujourd'hui, nous voyons des offres proposant jusqu'à moins 23 % comparé au tarif réglementé" note le cofondateur de Hello Watt. Or, "pour une famille chauffée à l'électricité, disposant d'une facture annuelle de 3 000 euros, quitter une offre réglementée pour une offre à moins 20 % peut représenter plus de 500 euros d'économie par an". A condition toutefois d'être réactif pour changer votre fusil d'épaule si jamais les prix flambent soudainement à nouveau.