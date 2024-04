Blackstone offre près de 1,6 md USD pour le propriétaire des catalogues de Blondie et Shakira

Shakira à Indio, aux Etats-Unis, le 12 avril 2024. ( AFP / VALERIE MACON )

Le fonds américain Blackstone a annoncé lundi une offre de rachat améliorée, à près d'1,6 milliard de dollars, sur le fonds britannique de catalogues de musique Hipgnosis Songs Fund (HSF), propriétaire des titres de Shakira ou Blondie.

Les deux entreprises "ont conclu un accord sur les termes et conditions d'une acquisition en espèces" et celle-ci est recommandée par Hipgnosis à ses actionnaires, a annoncé Blackstone dans un communiqué.

A 1,30 dollar par action, l'offre valorise le capital de HSF à environ 1,57 milliard de dollars.

Le rachat d'Hipgnosis - en difficultés financières depuis des mois - fait l'objet d'enchères depuis une dizaine de jours entre Blackstone et l'américain d'Alchemy Copyrights, société connue sous le nom de Concord (dont la dernière offre, à 1,5 milliard de dollars, datait de jeudi et avait été acceptée par HSF).

"Compte tenu de son intention de recommander les termes de l'acquisition" de Blackstone, le Conseil d'administration d'Hipgnosis "a décidé à l'unanimité de retirer sa recommandation concernant l'offre révisée de Concord", selon le communiqué lundi, qui précise que l'acquisition devrait être finalisée au cours du troisième trimestre.

Le fonds co-créé par le légendaire musicien Nile Rodgers et Merck Mercuriadis, ex-manager de Beyoncé et Elton John, gère les droits d'environ 150 catalogues de musique et revendiquait encore il y a quelques mois une valeur nette d'actifs de 3 milliards de dollars.

Après l'annonce en décembre d'une perte triplée sur un an, HSF, qui gère aussi les catalogues de stars comme Justin Bieber ou les Red Hot Chili Peppers, avait en outre annoncé le mois dernier que la valorisation de ses actifs allait être abaissée de plus d'un quart.

Vu cette décote importante, le CA avait dit vouloir utiliser les liquidités disponibles de la société pour réduire l'endettement et avait renoncé à distribuer un dividende jusqu'à nouvel ordre.