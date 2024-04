Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: hausse prudente avant une semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse lundi matin dans le sillage du vigoureux rebond amorcé par Wall Street vendredi, mais les écarts devraient rester limités avant les multiples rendez-vous qui se profilent au cours des prochains jours.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison mai - s'adjuge 38,5 points à 8083,5 points, laissant entrevoir une orientation favorable pour débuter la semaine.



Si la plupart des marchés européens seront fermés mercredi pour le 1er mai, l'agenda économique de la semaine s'annonce tout de même chargé, avec en point d'orgue la réunion de politique monétaire de la Fed, qui rendra ses décisions de politique monétaire dans la soirée de mercredi.



Aucun changement de taux n'est attendu à l'occasion, mais les investisseurs vont se tourner une nouvelle fois vers Jerome Powell, son président, avec l'espoir que celui-ci dissipe un peu le brouillard dans lequel ils évoluent depuis quelques semaines.



Cette prise de parole intervient alors que les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis ont ravivé les craintes d'un assouplissement monétaire plus tardif que prévu de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui pourrait ne pas se concrétiser avant le mois de novembre.



Les chiffres de l'emploi, qui paraîtront vendredi, devraient ainsi témoigner de la solidité de l'économie américaine, avec 250.000 créations de postes envisagées en avril, contre 303.000 au mois de mars.



Grâce aux bons résultats de Microsoft et d'Alphabet, Wall Street a fini dans le vert vendredi et même signé sa meilleure semaine de l'année dans la foulée, avec un gain hebdomadaire de plus de 4% pour le Nasdaq.



La semaine qui commence pourrait permettre à l'indice à forte pondération technologique de revenir en vue de ses plus records absolus sous l'impulsion des résultats des méga-capitalisations du secteur.



Les performances trimestrielles d'Amazon, mardi soir, puis d'Apple jeudi, fourniront un éclairage sur la forme actuelle des géants de la tech et sur leur capacité à continuer à tirer les marchés d'actions à la hausse.



Parmi l'avalanche de résultats fois attendus Outre-Atlantique dans le courant de la semaine figurent aussi ceux d'AMD, 3M, Coca-Cola, Eli Lilly, Pfizer, McDonald's ou encore Qualcomm.



En Europe, les comptes d'adidas, ArcelorMittal, Crédit Agricole, Legrand, Mercedez-Benz, Société Générale et Volkswagen seront également suivis de près.



Les investisseurs attendent par ailleurs les chiffres mensuels des prix à la consommation dans la zone euro, prévus demain, qui devraient eux aussi alimenter le débat sur le rythme de l'assouplissement monétaire à venir de la BCE.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans confirme leur reflux sous 4,67%, après avoir atteint ses plus hauts niveaux de l'année la semaine passée.



Sur le Vieux Continent, l'embellie se poursuit elle aussi, son équivalent allemand à dix ans se stabilisant actuellement autour de 2,57%.





