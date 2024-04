Légère progression attendue en Europe, Atos et Vivendi en vedette

(AOF) - Les marchés européens devraient ouvrir en légère hausse, rassurés par le comportement de Wall Street en fin de semaine dernière. Si les prochains jours continueront d’être animés par les résultats d’entreprises, plusieurs rendez-vous économiques d’importance sont prévus, dont l’inflation allemande aujourd’hui et la décision de politique monétaire de la Fed, mercredi. A Paris, les investisseurs réagiront aux chiffres d’activité de Vivendi au premier trimestre. Pour sa part, Atos évalue désormais à 1,1 milliard d’euros les liquidités nécessaires pour financer l’activité sur la période 2024-2025.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Vivendi

Le chiffre d’affaires de Vivendi s’est élevé à 4,275 milliards d’euros au premier trimestre, en progression de 5,4 % à taux de change et périmètre constants. " Groupe Canal+, Lagardère et Havas affichent tous les trois de solides progressions de leur chiffre d’affaires ", a souligné le groupe de médias. Lagardère a enregistré une croissance interne de 8,9%. Groupe Canal+ et Havas ont affiché des hausses de respectivement de 2,6 % et 3,4 %.

Atos

Atos a dévoilé les paramètres révisés du cadre de sa restructuration financière et confirmé la réception d’une lettre d’intention non engageante de l’Etat français pour l’acquisition des activités du groupe jugées stratégiques par le gouvernement. Le groupe informatique en difficulté évalue désormais à 1,1 milliard d’euros les liquidités nécessaires pour financer l’activité sur la période 2024-2025, comparé à 600 millions d’euros annoncés précédemment. Ces sont fonds sont à fournir sous la forme de dette et/ou de capital par des parties prenantes existantes ou des investisseurs tiers.

HF Company

Confronté à la chute de ses revenus, les comptes 2023 d’HF Company ont basculé dans le rouge. Il affiche une perte nette, part du groupe, de 2,254 millions d’euros contre un profit de 532000 euros en 2022. La perte d’exploitation est passée de 618000 euros en 2022 à 1,2 million d’euros en 2023. Le chiffre d'affaires de l’intégrateur de solutions et services technologiques dans l’univers digital et réseaux a chuté de 15% à 5,472 millions d’euros. Le versement d’un dividende de 0,50 euro par action sera proposé lors de l’assemblée générale du 12 juin 2024 au titre de l’exercice 2023.

Danone

Danone a réalisé le placement d’une émission obligataire d’un montant de 700 millions d’euros, avec une maturité de 6 ans et assortie d’un coupon de 3,481%. S’inscrivant dans le cadre de la gestion active de sa liquidité, cette émission permet au groupe d’agroalimentaire d’accroître sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette. Le règlement-livraison est prévu le 3 mai 2024 et les obligations seront cotées sur Euronext Paris. Danone est noté BBB+, perspective stable, par Standard & Poor’s et Baa1, perspective stable, par Moody’s.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent le climat des affaires et le sentiment économique en avril en zone euro. L'inflation en avril en Allemagne sera connue à 14 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,24% à 1,0719 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont fini dans le vert une semaine marquée par la publication d'une pléthore de résultats de sociétés des deux côtés de l'Atlantique. Hier soir, les publications très réussies d’Alphabet et de Microsoft ont aiguisé l'appétit pour le risque. En France, les résultats de sociétés ont été particulièrement ces dernières 24 heures. Le CAC 40 a été soutenu par Saint-Gobain et TotalEnergies, dont les résultats ont été salués. Le groupe pétrolier envisage en outre une cotation principale à New York. Le CAC 40 a gagné 0,89% à 8088,24 points et progresse de 0,82% sur la semaine.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont progressé, soutenus par les valeurs technologiques. Alphabet et Microsoft ont publié de solides résultats trimestriels et Snap a flambé à la faveur de perspectives favorables. Sur le plan macroéconomique, l'indice des prix PCE américain a été légèrement supérieur aux attentes en mars en rythme annuel. Les préoccupations des investisseurs à propos de l'inflation ont cependant été reléguées au second plan. Le rendement du 10 ans a reculé. Le Dow Jones a gagné 0,40% à 38239,66 points et le Nasdaq Composite a progressé de 2,03% à 15929,90 points.