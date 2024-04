SCPI Corum Origin : 6,06% de taux de distribution en 2023

Douze ans après son lancement, la SCPI Corum Origin clôture brillamment l’année 2023, avec encore plus de 6% de rendement distribué, une collecte de 350 millions d'euros et une valeur de reconstitution quasiment stable, malgré la forte baisse des marchés immobiliers enregistrée depuis plus d’un an. Plus que jamais, le mot d’ordre de la société de gestion Corum s’avère être d’actualité : « Penser long terme et utiliser les marchés plutôt que les subir » !

Une valeur de patrimoine restée stable en 2023

Dans quelques semaines, la société de gestion Corum AM dévoilera le rapport annuel de sa SCPI Corum Origin qui mentionnera dans le détail la valeur de son patrimoine mise à jour au 31/12/2023, ainsi que sa valeur de reconstitution.

« Cette valeur sera le reflet de la discipline et de la stratégie que nous mettons en œuvre depuis sa constitution », résume la société de gestion, très confiante dans le fait qu’elle restera « quasiment stable en 2023 malgré la baisse généralisée des prix immobiliers ».

Pour les associés de Corum Origin, c’est une excellente nouvelle à un moment où plus d’une vingtaine de SCPI du marché ont dévalorisé leur prix de part depuis juillet dernier, parfois de plus de 15% ! En effet, la SCPI Corum Origin conserve non seulement un prix de part inchangé pour le moment, mais elle a fait bénéficier historiquement ses associés de sept hausses de prix successives pour plus de 10% au global !

Si l’on ajoute à cela un rendement distribué annuellement qui n’est jamais tombé en-dessous de 6% depuis 2012 (ce seuil étant son objectif de taux de distribution) et qui a atteint 6,47 % en moyenne sur ces 12 dernières années, on obtient un TRI 10 ans (taux de rendement interne) de 6,84% pour Corum Origin, probablement parmi les tout meilleurs du marché.

En 2023, le taux de distribution de Corum Origin s’affiche à 6,06% , légèrement au-dessus des niveaux enregistrés en 2012 et 2020, deux années où le prix de part n’avait pas été revalorisé, tout comme en 2023. Pour Corum AM, « ne pas perdre d’argent, c’est certainement la première des attentes d’un épargnant », et le contrat est à nouveau rempli en 2023 sur Corum Origin, malgré les vents contraires sur l’immobilier.

L’immobilier est probablement sur des niveaux d’achat

Selon l’analyse de Corum AM , la situation est claire : c’est maintenant qu’il faut investir dans l’immobilier, selon le vieil adage « acheter au son du canon, vendre au son du clairon ». Le constat de la société de gestion est implacable : il y a aujourd’hui plus de vendeurs, souvent pressés de céder leurs actifs en raison de leur situation de liquidité ou de leur propension à capituler face à un marché adverse, que d’acheteurs, souvent opportunistes et qui prennent leur temps dans le processus de négociation des prix.

La situation actuelle est donc très favorable aux « acheteurs avisés » , selon le terme employé par Corum AM. La société de gestion mentionne néanmoins le frein psychologique inhérent aux situations de crise : l’investissement en immobilier envisagé aujourd’hui « suppose d’accepter l’idée anxiogène d’investir son épargne dans un moment où le marché immobilier est, selon Corum AM, probablement dans le point bas d’un cycle ».

La société de gestion semble être entendue trimestre après trimestre par les épargnants puisque la collecte est au rendez-vous sur ses SCPI en général , et sur Corum Origin en particulier.

7730 nouveaux associés en 2023 et 385 millions d'euros de collecte brute

Sur l’ensemble de l’année 2023, la SCPI Corum Origin a collecté pas moins de 385 millions d'euros en brut , dont 91,6 millions d'euros au 4ème trimestre ! La collecte nette de Corum Origin a dépassé 350 millions d'euros en 2023, ce qui fait de ce véhicule le 2ème collecteur net de l’année 2023 , à quelques encablures de la SCPI Pierval Santé d’Euryale avec 366 millions d'euros de collecte nette.

Parmi les souscripteurs de 2023, 7.730 sont de nouveaux associés qui n’étaient pas préalablement porteurs de parts.

Il y a aujourd’hui près de 53.000 épargnants investis dans Corum Origin soit +17% par rapport au 1er janvier 2023. Cette capacité à collecter est réellement le nerf de la guerre sur une SCPI dans le contexte actuel car c’est le seul moyen d’ être en situation de saisir les opportunités du marché immobilier . De nombreuses SCPI sont à l’inverse bloquées dans leurs investissements car elles subissent des retraits importants parallèlement à une collecte qui s’est tarie. Elles font ainsi face à des listes d’attente pour le retrait des parts.

Rien de tel pour Corum Origin qui a collecté approximativement 10 fois plus au T4 2023 que le volume des retraits de parts sur la même période : respectivement 91,6 millions d'euros et 9,4 millions d'euros. Sur l’ensemble de l’année 2023, ce ratio collecte / retraits est même de 13 pour 1 !

4 acquisitions à des rendements supérieurs à 8%

Tirant profit de sa collecte exceptionnelle en 2023, la SCPI Corum Origin a pu acquérir quatre immeubles pour un montant global supérieur à 200 millions d'euros. Tous ces actifs sont situés à l’étranger (Italie, Belgique et Pays-Bas) et génèrent plus de 8% de rendement immobilier à l’achat .

Le plus important d’entre eux (prix d’acquisition de 89 millions d'euros), un bureau mono-locataire situé à Amsterdam, a même été négocié par Corum AM à un rendement de 10,4% ! La société de gestion rappelle néanmoins que « le rendement des immeubles à leur acquisition ne prend pas en compte les frais de la SCPI et ne présage pas de sa performance annuelle ».

Si la SCPI Corum Origin a réalisé de très belles opérations à l’achat au cours de l’année dernière, elle a symétriquement réussi à vendre certains actifs qu’elle détenait en portefeuille depuis de nombreuses années dans des conditions relativement inespérées , pour un volume global certes bien moindre. Ce sont ainsi trois immeubles qui ont été cédés pour 26,1 millions d'euros, générant une plus-value nette cumulée de 3,6 millions d'euros intégralement redistribuée aux associés .

On retiendra en particulier la vente d’un supermarché à Ribadeo (Espagne) le 8 novembre 2023 pour 13,3 millions d'euros , soit 42 % au-dessus de son prix d’acquisition de mars 2018 et 12,5 % plus cher que le prix d’expertise du 31 décembre 2022 !