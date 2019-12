SCPI Accimmo Pierre : la distribution restera proche de 4% en 2019

La SCPI Accimmo Pierre de BNP Paribas REIM fait partie des cinq plus grosses SCPI dans l'univers de la pierre papier, avec plus de 2,5 milliards € de capitalisation fin 2018, et le cap des 3 milliards € qui devrait être franchi à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.

Majoritairement investie dans des actifs de bureaux franciliens, elle extériorise en 2018 un taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) de 4,02%. En 2019, les 3 premiers acomptes sur dividendes ont été stables à 2,01 € par part, identiques à ceux de 2018, ce qui pourrait laisser présager une distribution annuelle très proche de celle de l'année précédente pour les associés.

Son prix de part a été légèrement revalorisé au début de l'année de 201 € à 203 € par part, ce qui permettrait potentiellement de préserver un rendement net pour les associés autour de 4% cette année. Pour une SCPI de cette taille, bénéficiant d'un excellent taux d'occupation financier d'environ 92%, et investie sur des actifs patrimoniaux aujourd'hui très recherchés par les investisseurs internationaux, c'est un couple rendement/risque attractif, en particulier à un moment où l'épargne financière classique (fonds euros d'assurance vie et livrets bancaires) ne rapporte quasiment plus rien.

La collecte très dynamique enregistrée sur cette SCPI (416 millions € de collecte brute sur les 3 premiers trimestres de l'année) est investie sans délai excessif par la société de gestion, qui annonce dans son dernier bulletin trimestriel d'information « plusieurs exclusivités obtenues auprès de vendeurs pour un montant supérieur à 300 millions €. Elles devraient se concrétiser prochainement par la signature de promesses d'achat ou d'actes définitifs d'acquisition. »