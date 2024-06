Le marché de l'art dans le creux de la vague malgré de grosses ventes à Art Basel

Art Basel, la foire de l'art contemporain qui se tient cette semaine en Suisse, a une fois encore été marquée par de très grosses ventes qui masquent toutefois une évolution disparate du marché de l'art, toujours dans le "creux de la vague", selon certains experts.

La foire - qui se tient jusqu'à dimanche à Bâle - s'est ouverte cette année sur une note incertaine après un recul du marché de l'art en 2023, refroidi par les taux d'intérêt, les incertitudes macro-économiques et les tensions géopolitiques.

Lors des journées réservées aux collectionneurs, de grandes galeries ont pourtant scellé des ventes à huit chiffres. Mardi, la galerie David Zwirner a trouvé preneur pour une toile de l'artiste américaine Joan Mitchell, intitulée Sunflowers (Tournesols), pour 20 millions de dollars (près de 18,7 millions d'euros).

La galerie zurichoise Hauser & Wirth a vendu une œuvre au fusain et pastel d'Arshile Gorky pour 16 millions de dollars, un tableau de Georgia O'Keeffe pour 13,5 millions de dollars et une huile sur toile de Philip Guston pour 10 millions de dollars.

"La foire a été très bonne", a réagi auprès de l'AFP James Koch, directeur exécutif et associé de cette galerie zurichoise, qui présentait aussi bien de grandes signatures du XXème siècle que des artistes récents, dont Amy Sherald, qui s'est fait connaître du grand public à travers son portrait de Michelle Obama.

La foire a été l'occasion de rencontrer des "collectionneurs sérieux", qui achètent "à long terme", le marché ayant "un peu perdu son aspect spéculatif", constate-t-il. "Ce qui est très bien parce la conversation se concentre à nouveau sur l'art".

L'oeuvre "Aspiring to Pumpkin's Love, the Love in My Heart" 2023, de l'artiste japonaise Yayoi Kusama, exposée à la foire Art Basel, le 11 juin 2024 à Bâle, en Suisse ( AFP / Valentin FLAURAUD )