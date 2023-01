Home-staging, ménage, petits ou gros travaux : voici quelques conseils sur les aménagements à effectuer avant de mettre en vente un bien immobilier.

Quels travaux effectuer quand on vend un bien immobilier ? -iStock-KatarzynaBialasiewicz

Le ménage : une étape indispensable

Dans un marché très concurrentiel, les biens immobiliers doivent plus que jamais se démarquer pour séduire. Un entretien régulier et quelques travaux permettent d’optimiser la visibilité du bien sur le marché et de limiter le temps de négociation au moment des visites. Un nettoyage de fond réalisé au moment de la mise en vente permet au vendeur d’augmenter la capacité de projection des acheteurs. Lors d’une visite, la première impression est en effet primordiale. Un logement propre et bien entretenu maximise donc les chances de succès. Si le ménage peut être effectué directement par le vendeur, des entreprises spécialisées offrent également des services complets, incluant le nettoyage en profondeur des moquettes, des surfaces vitrées ou carrelées ou encore l’entretien paysager.

Le home-staging

Rafraîchir la décoration, changer les meubles de place et effectuer de petits travaux sont des actions peu chronophages et efficaces dans le cadre de la mise en vente d’un logement. Elles permettent en effet de dépersonnaliser l’intérieur pour plaire au plus grand nombre d’acquéreurs. Une peinture claire et neutre, ainsi qu’un désencombrement des lieux donnent une meilleure appréciation des volumes et de l’espace disponible.

Ne pas se lancer dans des travaux esthétiques

S’il peut être tentant de se lancer dans des travaux « esthétiques », comme installer une nouvelle baignoire ou refaire le comptoir de la cuisine, mieux vaut s’abstenir. L’investissement n’en vaut pas la chandelle : tous les goûts et les couleurs étant dans la nature, il y a de fortes chances que les nouveaux aménagements ne plaisent pas aux futurs acheteurs. Le retour sur investissement est donc loin d’être garanti.

Attention à l’électricité et l’isolation

Obligatoire lors de la vente d’un logement, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est une donnée que les futurs acheteurs sont désormais amenés à prendre en compte. Pour éviter de faire chuter le prix de vente de leur bien, les vendeurs peuvent donc envisager de mettre l’électricité aux normes ou encore d’installer des doubles vitrages. Si ces travaux peuvent sembler inutiles au moment de la vente, ils permettent néanmoins de rassurer les acheteurs sur la performance énergétique du logement, et d’augmenter l’attractivité du bien immobilier. Les travaux de rénovation du système électrique doivent être validés par un certificat de conformité électrique. Ce dernier est délivré par un organisme agréé et est nécessaire dans le cadre d’une vente immobilière. Pour tout ce qui touche aux travaux de rénovation énergétique (changement de chauffage, isolation ou encore ventilation), les vendeurs peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de l'aide financière gouvernementale « MaPrimeRénov' ».