Voici les villes françaises les plus menacées par le surtourisme

Paris, Nice, Annecy ou encore Marseille sont des villes particulièrement touchées par le surtourisme selon une étude. (illustration) (Reenablack / Pixabay)

Le tourisme de masse suscite une inquiétude croissante dans de nombreuses régions du monde, y compris en France. Il pèse sur l’environnement, le logement et le quotidien des habitants. L’entreprise « Ville de rêve » a ainsi analysé des données publiques locales pour établir un classement des villes françaises les plus touchées par le surtourisme, rapporte Ouest-France .

Publié ce mardi 24 juin, ce classement – baptisé Touriscore – fonctionne sur le modèle du Nutri-Score, avec des notes allant de A (faible pression touristique) à E (forte pression). Seules les villes de plus de 10 000 habitants ont été retenues. Parmi les critères figurent le taux de meublés touristiques, le rapport entre les nouveaux logements listés sur Airbnb et les transactions immobilières, la part de multi-loueurs (au moins trois annonces), ainsi que la densité de bars et restaurants par kilomètre carré.

Paris, Nice et Marseille touchées par le surtourisme

Parmi les grandes villes et villes intermédiaires les plus touchées (Touriscore E), on retrouve Cannes, Nice, Annecy, Antibes, Paris, Avignon, Aix-en-Provence et Marseille. Arles, Nîmes, La Rochelle, Bayonne ou Chambéry obtiennent un D, signe d’une pression également importante. Lille, Lyon ou Bordeaux s'en sortent mieux avec un C.

Du côté des "petites" villes, Arras, La Ciotat, Épernay, Montbéliard, Berck et Fontainebleau écopent d’un E, tandis que Lourdes, Dinan, Les Sables-d’Olonne, Carcassonne, Agde, Concarneau ou Sète se voient attribuer un D.

Certains critères peuvent fortement influencer la note finale : la densité de bars et restaurants, par exemple, pénalise des villes comme Rennes ou Angers, toutes deux notées D, selon Ouest-France .