MaPrimeRénov’ : l’accompagnement devient obligatoire en 2023

Création de Mon Accompagnateur Rénov' pour pouvoir bénéficier de MaPrimeRénov' (Crédits photo : Pixabay - Michal Jarmoluk )

Aide de l'Etat pour la rénovation énergétique, MaPrimeRénov' est accessible sous conditions à tous les propriétaires, qu'ils rénovent leur résidence principale ou un logement destiné à la location. A partir de 2023, certains travaux devront obligatoirement passer par un «Accompagnateur Rénov'» pour pouvoir prétendre à la prime.

Quel est le rôle de l'Accompagnateur Rénov' ?

Mon Accompagnateur Rénov' est un assistant à maîtrise d'ouvrage ou un opérateur qui est agréé par l'Etat ou désigné par une collectivité locale.

Avec l'appui de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), il a pour rôle d'assister les particuliers qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation énergétique.

Mon Accompagnateur Rénov' a pour but de simplifier le parcours de rénovation en apportant un accompagnement personnalisé tant sur le plan technique que social, administratif et financier.

Pour ce faire, le dispositif d'accompagnement comporte trois grands volets obligatoires :

Evaluer l'état du logement et la situation du ménage qui souhaite entreprendre les travaux de rénovation

Réaliser un audit énergétique ou se baser un audit préexistant pour l'analyser

Préparer et accompagner la réalisation du projet.

Dans le détail, Mon Accompagnateur Rénov' peut intervenir de manière personnalisée :

Il définit les travaux à entreprendre : visite, diagnostic, préconisations de travaux adaptés

Il conseille les particuliers dans la sélection des entreprises et le choix des devis

Il apporte un appui aux démarches administratives et à l'obtention des aides de financement

Il peut apporter une aide spécifique aux ménages en situation de précarité

Il délivre des conseils en fin de chantier.

Une mise en place en deux temps

L'obligation de passer par le dispositif Mon Accompagnateur Rénov' pour percevoir la prime MaPrimeRénov' va progressivement être étendue.

A partir du 1er janvier 2023 : les travaux de plus de 5.000 euros et qui bénéficient de l'aide à la rénovation globale de l'ANAH « MaPrimeRénov' Sérénité», qui est accordée aux ménages modestes pour la réalisation de travaux permettant un gain énergétique d'au moins 35%.

A partir du 1er septembre 2023 : les projets de rénovation comprenant un bouquet d'au moins deux types de travaux, si chacune coûte plus de 5.000 euros et que le financement MaPrimRénov' est supérieur à 10.000 euros.

Sont aussi concernées les demandes de travaux distinctes qui dépassent chacune ces seuils et sont déposées dans les trois ans qui suivent la première demande d'aide.

Bon à savoir : Mon Accompagnateur Rénov' est une prestation aidée et parfois même gratuite. En effet, certaines collectivités ont mis en place des financements dédiés et à défaut l'ANAH peut proposer un co-financement qui peut aller jusqu'à 875 euros en fonction du projet de travaux et des ressources du demandeur.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSORAMA BANQUE Vous souhaitez réaliser des travaux d'éco-rénovation ou vous équiper d'un véhicule électrique (voiture, scooter, etc.) ? Boursorama vous accompagne dans votre projet et vous propose un prêt à taux bonifié (1) sur présentation d’un justificatif (2).



Découvrez le prêt personnel écoresponsable de Boursorama Banque.



(1) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(2) (Soumis à conditions).