Passoires énergétiques : maPrimeRénov’ brutalement suspendue

Face aux rumeurs insistantes, le ministère du Logement assurait encore le mardi 3 juin 2025 que «rien n'était acté». Coup de théâtre un jour plus tard, le mercredi 4 juin 2025, lorsqu'Eric Lombard, ministre de l'Economie et des finances, annonce finalement la suspension «temporaire» du dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRenov'.

C'est la douche froide pour les artisans du secteur de la rénovation énergétique comme pour les propriétaires engagés dans un projet de rénovation de leur logement : Eric Lombard ministre de l'Economie et des finances a créé la surprise le 4 juin 2025 en annonçant la suspension du dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov'.

Bien que les pouvoirs publics assurent qu'il ne s'agit que d'une situation temporaire, ce nouveau rebondissement ajoute sans nul doute de la confusion pour les propriétaires, déjà confrontés depuis le 1er janvier 2025 à l'entrée en vigueur du calendrier d'interdiction de mise en location des passoires énergétiques classées G et à l'annonce récente d'un nouveau remaniement du DPE (Diagnostic de Performance Energétique).

Propriétaires occupants, propriétaires-bailleurs , copropriétés , qui est concerné par la suspension du dispositif MaPrimeRénov' ? Quels sont les travaux désormais non-pris en charge ? Que sait-on du calendrier de suspension et de reprise de l'aide ?

Pourquoi les pouvoirs publics décident-ils de suspendre MaPrimeRénov' ?

Lors des questions au gouvernement au Sénat le mercredi 4 juin 2025, le ministre de l'Economie et des finances Eric Lombard a annoncé la suspension du dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov', précisant que celle-ci serait «temporaire».

Sans entrer dans les détails, Eric Lombard a justifié cette brusque décision par «un encombrement en ce moment et un excès de fraudes (…) sur lequel nous voulons reprendre la main, d'où la suspension».

Dans un communiqué, la ministre du Logement Valérie Létard souligne le succès de l'aide MaPrimeRénov' depuis fin 2024.

«Ce succès, couplé au retard d'adoption de la loi de finances, a conduit à un allongement des délais d'instruction dans plusieurs territoires, indique le communiqué du ministère de l'aménagement du territoire. Si les délais de paiement restent constants, les délais pour répondre aux demandeurs ont en effet augmenté d'un mois en moyenne. (…) Ce succès s'accompagne aussi d'une augmentation de la fraude (…).»

Quel est le calendrier de suspension du dispositif MaPrimeRénov' ?

Pour le moment, le calendrier de suspension et de reprise de l'aide à la rénovation énergétique des logements reste flou, même si les pouvoirs publics insistent sur son caractère temporaire.

Dans son communiqué, la ministre du Logement Valérie Létard évoque une suspension « cet été » et une reprise fin septembre :

« D'ici la fin du mois de septembre 2025, les dossiers de rénovation globale et de travaux individuels sans distinction pourront être de nouveau déposés, dans un cadre ajusté qui garantira visibilité, rapidité et fiabilité pour les ménages et les entreprises. Dans l'intervalle, les dossiers non frauduleux déposés avant la fermeture seront instruits et payés dans les meilleurs délais, et une démarche d'accélération de l'instruction sera mise en place. »

Qui est concerné par la suspension de MaPrimeRénov' ?

Cette annonce fait l'effet d'une douche froide, tant pour les artisans professionnels du secteur de la rénovation que pour les propriétaires engagés ou sur le point de s'engager dans la rénovation énergétique de leur logement .

Les pouvoirs publics indiquent que cette fermeture temporaire des dépôts de dossiers MaPrimeRénov' concerne :

La rénovation globale individuelle

Les travaux individuels d'isolation ou de changement de système de chauffage.

Bon à savoir : les dossiers de rénovation des copropriétés ne sont pour le moment pas concernés par la suspension du dispositif MaPrimeRénov'.

