Rénovation énergétique : une stratégie globale est essentielle avant d’entamer des travaux

Il est souvent tentant de rénover son logement poste par poste, au gré des opportunités et de ses moyens financiers : une année refaire la toiture, deux ans après changer la chaudière, etc. Oui, mais, selon un rapport réalisé pour l'ADEME (1), cela peut s'avérer complètement contre-productif, voire dangereux. Explications.

C'est quoi, une rénovation énergétique efficace ?

Selon les chiffres de l'ADEME, la consommation énergétique du parc de logements représente 30% de la consommation nationale d'énergie, loin de l'objectif fixé par les pouvoirs publics d'un parc de logements rénové labellisé BBC (bâtiment basse consommation) d'ici 2050.

Pour les experts du rapport (1), pour qu'une rénovation soit jugée performante, elle doit non seulement permettre d'atteindre le niveau de consommation d'énergie BBC ou équivalent, mais aussi des critères de qualité pour le logement et les personnes qui y vivent comme :

La santé des occupants avec une bonne qualité d'air intérieur, une humidité relative adaptée, etc.

Le confort intérieur avec des températures confortables en été comme en hiver, un confort visuel et acoustique.

La préservation du bâti avec une bonne gestion de la migration de vapeur.

Quels sont les pièges d'une rénovation énergétique en plusieurs étapes ?

Juxtaposer plusieurs rénovations sans réflexion en amont peut non seulement être contre-productif, les nouveaux travaux peuvent in fine annuler le gain énergétique induit par la première salve de travaux mais même représenter des risques pour le logement (avec par exemple l'apparition de moisissures) voire même mettre en danger la santé des habitants (avec par exemple une dégradation de la qualité de l'air).

Prenons l'exemple d'un poêle à bois, très en vogue en ce moment pour son efficacité à chauffer un logement à moindre coût.

Si votre maison est une passoire thermique et que vous faites des travaux d'isolation des murs par l'intérieur, vous devez en même temps vous préoccuper de savoir quel système de chauffage vous adopterez à terme.

Pour le cas d'un poêle à bois, vous devez par exemple prévoir un espace suffisamment grand entre l'appareil et le mur, sous peine d'un risque de voir l'isolant des murs prendre feu.

De plus, si vous faites poser le poêle plus tard, si la prise d'air traverse le mur isolé il faudra prévoir une reprise du parement et des peintures intérieures, avec le surcoût que cela implique.

Anticiper, et coupler les travaux d'isolation des murs par l'intérieur avec l'installation du mode de chauffage que vous désirez vous permettra in fine de réaliser un gain de temps et d'argent.

Autre exemple, celui d'une isolation des murs par l'extérieur. Dans ce cas, les éventuelles remontées capillaires, qui pouvaient sécher auparavant par l'extérieur, risquent de migrer vers l'intérieur de la maison et d'engendrer une dégradation de la qualité de l'air, par exemple par le développement de moisissures.

Le meilleur moyen d'éviter cette situation est de coupler l'isolation des murs par l'extérieur avec l'installation d'une ventilation adaptée, pour préserver l'aération du logement et ne pas avoir à percer les murs ultérieurement avec tous les troubles que cela implique (étanchéité de mur, reprise de peinture, etc.).

La ventilation est également un point clé si vous changez vos fenêtres, rendant ainsi votre logement plus étanche, pour évacuer aussi bien l'humidité que les polluants de l'air intérieur.

Quelle stratégie adopter pour une rénovation énergétique efficace ?

Selon les experts qui ont rédigé le rapport, «réaliser une rénovation par petits bouts et juxtaposer des gestes de travaux ne permet pas d'avoir une maison performante» et leur recommandation est de réaliser une rénovation globale, en une seule fois, afin d'obtenir un gain énergétique optimisé et in fine de réaliser des économies sur le coût total des travaux.

A défaut de pouvoir financer un chantier aussi important, la rénovation énergétique par étapes est envisageable à condition que le projet de rénovation soit intégré dans une démarche globale afin d'échelonner les actes de travaux de manière cohérente, en procédant le plus souvent par bouquets (deux ou trois types de travaux rassemblés, comme l'isolation et l'aération du domicile).

(1) « Travaux par étapes : les points de vigilance », Dorémi et Enerthech pour l'ADEME, Avril 2022.

