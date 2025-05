BoursoBank innove et lance la renégociation gratuite et 100% en ligne du crédit immobilier !

Boursobank innove avec la renégociation gratuite 100% en ligne-©Adobe Stock-IA des crédits immobiliers

Renégocier votre mensualité de crédit immobilier gratuitement, sans stress, en seulement quelques clics, c'est désormais possible pour les clients BoursoBank grâce à la renégociation 100% en ligne. Une offre innovante que BoursoBank est la seule à proposer à ses clients (1) !

Il y a du nouveau sur le marché du crédit immobilier : afin de rendre du pouvoir d'achat à ses clients et de s'assurer qu'ils bénéficient de conditions avantageuses tout au long de la vie de leur crédit immobilier, BoursoBank leur propose de renégocier en ligne en seulement quelques clics leur mensualité.

Que vous ayez déjà souscrit un crédit immobilier ou que vous soyez sur le point de vous lancer, toutes les conditions sont réunies pour vous permettre de réaliser avec succès votre projet d'achat immobilier.

Souscrire ou ne pas souscrire…. Telle est la question…

Entre 2010 et 2022, le crédit immobilier a connu des taux d'emprunt historiquement bas, jusqu'à ce que la « bulle » éclate en 2023 avec une forte hausse des taux d'intérêt, ce qui a mis un coup de frein brutal au marché des transactions immobilières.

La tendance s'est peu à peu inversée en 2024 et l'année 2025 devrait être placée sous le signe de la stabilisation voire peut-être connaitre encore quelques baisses.

Cette conjoncture plus favorable permet aux ménages d'envisager à nouveaux de se lancer dans leurs projets d'achat immobilier, que ce soit pour l'achat d'une résidence principale, d'une résidence secondaire ou pour concrétiser un investissement locatif.

Toutefois, après la période mouvementée que viennent de traverser les emprunteurs, certains hésitent encore : faut-il se lancer dès maintenant ? Attendre encore un peu dans l'espoir d'une nouvelle baisse des taux ? Comment être sûr de souscrire votre crédit immobilier au moment le plus avantageux ?

Les observateurs du marché sont nombreux à conseiller aux acheteurs potentiels de se lancer dès maintenant , arguant que les taux ont déjà baissé et que les prix au mètre carrés, s'ils sont restés stables en 2024, pourraient mécaniquement augmenter en 2025 du fait de la relance de la demande.

Pour aider ses clients à se lancer, et leur rendre du pouvoir d'achat dès que les conditions s'y prêtent BoursoBank, bouscule les codes avec une offre disruptive : la renégociation en ligne de votre crédit immobilier !

Comment fonctionne la renégociation en ligne de votre crédit immobilier BoursoBank ?

Lorsque vous êtes client BoursoBank et que vous souscrivez un crédit immobilier, nous vous proposons systématiquement le meilleur taux possible en fonction de votre profil et de votre projet.

Si, au cours de la vie de votre crédit immobilier, les taux baissent significativement, vous serez alertés d'une opportunité de baisser votre mensualité. Vous pourrez alors prendre connaissance de la nouvelle offre directement depuis votre appli BoursoBank ou depuis votre compte client (2) et la valider en temps réel.

En souscrivant votre crédit immobilier chez Boursobank , vous bénéficiez donc d'un taux fixe, qui vous sécurise puisqu'il ne pourra pas augmenter, et vous aurez la main pour le faire baisser lorsque les conditions de marché sont réunies. Vous êtes gagnant à tous les coups !

Et en + : Si vous remplissez les conditions d'éligibilité à la renégociation en ligne, celle-ci se fait gratuitement.

Et comme toujours chez BoursoBank, nous recherchons la simplicité pour nos clients, vous pourrez retrouver cette proposition dans votre espace client en vous rendant dans la rubrique « modifier vos échéances », il vous suffit de cliquer sur « renégocier votre mensualité ».

Vous verrez alors directement notre meilleure proposition, mentionnant entre autres votre ancien taux et le nouveau taux que nous vous proposons, les mensualités que cela représente, hors et avec assurance-emprunteur ainsi que le montant total d'économies que vous pourriez réaliser sur votre crédit immobilier avec ce nouveau taux.

Bon à savoir : afin de rendre du pouvoir d'achat immédiat à ses clients dans leur vie quotidienne, la nouvelle offre BoursoBank se traduit par une baisse des mensualités (la date de fin de prêt n'est pas modifiable).

Si la proposition vous convient, vous la validez en ligne et, après le délai de 10 jours de réflexion, vous serez informé que vous n'avez plus qu'à signer l'avenant.

Vos nouvelles conditions de crédit immobilier seront appliquées automatiquement deux mois après la signature de l'avenant !

Quelles conditions pour être éligible à la renégociation gratuite et 100% en ligne de votre crédit immobilier BoursoBank ?

Pour pouvoir bénéficier en quelques clics d'un taux plus avantageux sur votre crédit immobilier, vous devez remplir les conditions suivantes :

Les taux actuels du marché doivent être plus avantageux que votre taux nominal

Il doit rester 100 000€ ou plus à rembourser sur votre crédit en cours

Vous devez détenir votre crédit immobilier depuis plus d'un an

Pour un achat en VEFA ou des travaux, ce délai d'un an démarre à compter du passage en amortissement de votre crédit

Votre dernière renégociation doit dater de plus d'un an

Aucune autre demande de réaménagement (modification ou suspension des échéances) ne doit être en cours parallèlement à votre demande de renégociation

Vous ne devez pas avoir d'impayé sur votre crédit

Le crédit que vous souhaitez renégocier ne doit pas être un prêt relais

Vous devez être détenteur de l'assurance emprunteur CNP assurances (3) afin de permettre le traitement immédiat de votre demande

Avec cette (R)évolution, BoursoBank propose :

Un gain de pouvoir d'achat automatique : dès qu'une baisse de taux le permet, BoursoBank en informe le client via une notification et lui propose de renégocier.

dès qu'une baisse de taux le permet, BoursoBank en informe le client via une notification et lui propose de renégocier. Une expérience totalement autonome et digitale : en quelques clics, la nouvelle mensualité est validée.

en quelques clics, la nouvelle mensualité est validée. Une promesse tenue : celle de simplifier la banque et d'accompagner tous les profils avec une offre de crédit complète, accessible et transparente.

(1) MoneyVox, mai 2025.

(2) Sous réserve d'éligibilité.

(3) Contrat d'assurance collectif décès, invalidité, incapacité souscrit par BoursoBank, auprès de CNP Assurances. Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurance.

