Le monte-escalier, équipement clé du maintien à domicile des seniors

Installer un monte-escalier permet au senior de rester plus longtemps autonome dans son logement (Crédits: Adobe Stock - IA)

Alors que le vieillissement de la population française s'accélère, l'adaptation des logements est la clé du maintien à domicile des seniors. Réaménagement, travaux et équipements spécifiques sont autant de pistes auxquelles réfléchir dès que possible. Ainsi, l'installation d'un monte-escalier, pour pouvoir circuler facilement et en sécurité entre les étages est souvent l'une des solutions plébiscitées pour les seniors.

Au 1er janvier 2024, l'Insee dénombrait en France 14,7 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus, soit 22% de la population (1) et l'Anah estime que d'ici 2050, 35% des Français auront plus de 60 ans (2).

Le vieillissement de la population française est donc en pleine accélération et pose la question du maintien à domicile et de l'aménagement de l'habitat des personnes âgées, d'autant qu'en 2023, l'Anah recensait seulement 6% des logements adaptés et environ 10.000 chutes mortelles par an.

Parmi les travaux et équipements possibles, le monte-escalier apparait comme l'une des premières choses à mettre en place afin de permettre au senior de circuler librement dans son logement tout en limitant le risque de chute.

Adapter le logement est indispensable au maintien à domicile des seniors

Il y a urgence pour les seniors et leurs proches à s'emparer du sujet afin d'adapter leur logement à la perte d'autonomie , en anticipant sans attendre qu'un accident ne survienne.

Pouvoir se déplacer librement chez soi, en toute sécurité, est l'un des enjeux majeurs de l'adaptation du domicile d'un senior.

Pour cela, quelques mesures simples peuvent être mises en place dans un premier temps pour sécuriser la maison : supprimer les tapis ou les fixer au sol, éviter les meubles trop bas ou les objets de décoration posés au sol, s'assurer qu'aucun fil électrique ou multiprise ne traine par terre ou encore dégager au maximum les lieux de passage comme les couloirs.

Dans le cas où il y a des escaliers, poser une rampe d'appui et s'assurer que le revêtement ne glisse pas constitue une première étape pour éviter les chutes.

A terme, installer un monte-escalier peut être une solution efficace pour permettre au senior d'aller et venir entre les étages en toute sécurité.

Longtemps désuète, l'image du monte-escalier change, comme en témoigne un récent baromètre Stannah-Ipsos (3) qui souligne que 95% des Français y voient «une belle invention» pour répondre à la perte de mobilité.

Désormais, 30% des Français connaissent au moins une personne qui utilise un monte-escalier, contre 23% en 2021, et 58% des personnes interrogées préconisent l'installation d'un monte-escalier ou d'un ascenseur pour faire face aux difficultés de déplacement chez soi.

Un monte-escalier pour quoi faire ?

Installer un monte-escalier est un aménagement indispensable dans le cadre d'une perte de mobilité : le senior peut ainsi aller et venir simplement dans l'ensemble de son domicile, et entre les étages, sans restriction et en toute sécurité.

Au-delà de la sécurité physique, pouvoir se déplacer librement chez soi est essentiel pour rester le plus actif possible.

Ce dispositif qui minimise les risques de chute dans les escaliers permet de se maintenir chez soi, sans avoir par exemple à déménager pour un logement de plain-pied ou à réorganiser toute sa maison pour aménager sa chambre au rez-de-chaussée.

Quel monte-escalier choisir ?

Le principe du monte-escalier est connu : un siège motorisé, accroché à un rail, permet de monter l'escalier en appuyant sur un bouton.

Il existe toutefois de nombreux équipements complémentaires pour un confort maximum : accoudoirs pour une meilleure stabilité, ceinture de sécurité pour éviter de glisser du siège, batteries de secours qui prennent le relais en cas de panne d'électricité, etc.

De plus, les fabricants de monte-escalier sont aujourd'hui capables de proposer de nombreuses solutions techniques pour s'adapter à la plupart des configurations des logements (escaliers droits, escaliers tournants, paliers, etc.).

L'installation du monte-escaliers ne prend que quelques heures et ne nécessite pas de gros travaux.

Bon à savoir : un monte-escalier peut aussi être installé en extérieur, par exemple pour un perron avec des marches et il existe des monte-escaliers station debout pour les personnes ayant des difficultés à s'asseoir.

Comment se passe l'installation d'un monte-escalier ?

Un technicien de la marque que vous sollicitez se déplace à domicile pour évaluer les contraintes techniques du logement et les besoins du senior (difficultés de déplacement, capacité à garder l'équilibre, à se lever et s'asseoir, etc.) pour lui proposer le modèle le plus adapté à ses besoins et à sa situation. Il établit ensuite un devis.

Bon à savoir : mieux vaut prendre le temps de solliciter plusieurs sociétés afin de comparer les devis, tant en termes de prix que de solutions techniques proposées.

Une fois le devis validé, quelques travaux peuvent être nécessaires pour dégager l'escalier ou le renforcer. L'installation du monte-escalier se fait ensuite en quelques heures puis les techniciens prennent le temps de vérifier que l'appareil fonctionne correctement et d'expliquer au senior comment manipuler le monte-escalier en toute sécurité.

Bon à savoir : un accord de maintenance et d'entretien est ensuite passé avec l'installateur afin de s'assurer du bon fonctionnement du monte-escalier sur le long terme.

Quel est le budget pour installer un monte-escalier ?

Les prix sont très variables d'une marque à l'autre et en fonction du type de monte-escalier choisi, mais le site dépendance-infos.com estime le prix moyen d'un monte-escalier droit à 2.500 euros, celui d'un monte-escalier tournant entre 7.500 et 9.000 euros et celui d'un monte-escalier extérieur entre 4.500 et 6.000 euros.

Il ne faut donc pas hésiter à demander plusieurs devis pour trouver la solution technique la plus adaptée à sa situation et au meilleur prix.

Pour financer l'installation d'un monte-escalier, plusieurs aides sont accessibles sous conditions aux seniors : MaPrimeAdapt' , la TVA à taux réduit ou encore un crédit d'impôt.

Il est aussi possible de souscrire un prêt travaux.

