Travaux de rénovation : le devis, votre meilleur atout pour un chantier sans accroc

Un devis bien rédigé est essentiel pour bien démarrer un chantier (Crédits: Adobe Stock)

Envie de rénover votre domicile ou de mettre aux normes un bien locatif ? Quel que soit votre projet, faire établir plusieurs devis par des artisans est incontournable. Ce document crucial vous aide à choisir le bon professionnel et encadre juridiquement votre chantier de bout en bout.

Le devis, passage obligé avant de démarrer des travaux

Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation, le professionnel est tenu d'établir un devis détaillé avant l'exécution des travaux lorsque leur montant estimé dépasse les 150 euros pour les interventions suivantes :

Raccordement, installation, entretien, réparation d'équipements électriques, électroniques et électroménagers.

Dépannage, réparation, entretien effectué pour les travaux de maçonnerie, fumisterie et génie climatiques (sauf opérations effectuées dans le cadre de contrats d'exploitation chauffage-climatisation), ramonage, isolation, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, miroiterie, revêtement de murs et de sols en tous matériaux, installation électrique.

Remplacement ou adjonction de pièces, d'éléments ou d'appareils, consécutives aux prestations précitées.

D'une manière générale, quels que soient la nature et l'importance des travaux que vous envisagez, demandez toujours un devis car c'est le seul document qui vous permettra de rassembler les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée.

Bon à savoir : si vous sollicitez un prêt travaux pour financer votre chantier, vous devrez certainement fournir un devis pour justifier la somme que vous souhaitez emprunter.

Un devis est-il engageant ?

Le devis est une offre de contrat qui engage le professionnel qui le rédige, notamment sur des éléments comme les dates de chantier ou le prix des matériaux, c'est pourquoi il a une date de validité limitée.

Le client n'est lui engagé qu'à partir du moment où il signe le devis et y ajoute la mention «bon pour accord» ou «bon pour travaux», ce qui revient à accepter l'ensemble des conditions détaillés dans le devis.

Notez que si le devis n'a pas été signé mais qu'un acompte a été versé, les deux parties sont engagées selon les conditions prévues par le devis.

Si ce sont des arrhes qui ont été versées, le client peut revenir sur l'accord mais il risque de perdre l'argent versé. Si c'est le professionnel qui décide de ne pas honorer l'accord, il devra rembourser à son client le double de la somme versée pour les arrhes.

Un devis travaux fixe-t-il définitivement les prix ?

Oui…et non ! En théorie, un devis vaut contrat et le montant de la facture que vous recevez en fin de chantier doit être identique au montant prévu initialement.

Il existe toutefois quelques cas d'exceptions, par exemple s'il y a eu une évolution du prix des matériaux ou de la main d'œuvre entre la signature du devis et la fin du chantier.

Dans ce cas, si le devis prévoyait une clause de révision ou d'indexation des prix, la facture peut être révisée par l'artisan. En revanche, si le devis a été signé à prix ferme, sans prévoir de clause de révision, le surcoût est à la charge de l'artisan.

Autre cas, si des travaux complémentaires, qui étaient imprévisibles au moment du devis, doivent être réalisés pour mener le chantier à son terme.

Dans ce cas, l'artisan doit vous en informer avant de les réaliser et vous faire signer un avenant au devis si vous acceptez les conditions qu'il vous propose.

Si l'artisan a mal évalué la durée ou la difficulté des travaux au moment où il a établi le devis initial, alors les dépassements de budget sont à sa charge.

Bon à savoir : si vous recevez une facture supérieure au devis que vous aviez signé et que vous estimez que ce dépassement de budget est injustifié, vous pouvez soit proposer un accord à l'amiable à l'entreprise, soit signifier votre refus de payer le dépassement de devis en envoyant à l'artisan un courrier recommandé avec accusé réception. L'entreprise sera alors en droit de lancer une procédure de mise en recouvrement de la créance, voire de porter l'affaire en justice. Il vous faudra alors prouver que le dépassement de devis n'était pas justifié.

Pourquoi faut-il demander plusieurs devis ?

Il peut vous sembler fastidieux de faire déplacer plusieurs artisans pour leur présenter votre projet et leur demander d'établir un devis, surtout si l'un d'entre eux vous a particulièrement inspiré confiance.

Pourtant, il s'agit d'une étape importante en préambule de votre chantier car c'est en ayant différents devis en main que vous pourrez avoir une vision d'ensemble de vos options possibles et que vous pourrez vous tourner vers l'artisan qui correspond le mieux à votre projet.

Bon à savoir : les professionnels estiment qu'en général trois devis suffisent pour pouvoir choisir un artisan.

Attention à ne pas seulement regarder le prix :

Vérifiez que les travaux sont bien détaillés pour éviter les coûts cachés.

Analysez les prestations et leur déroulé : tout est-il bien regroupé en un seul devis ? ou certaines prestations vont-elles faire l'objet d'une facture séparée ?

Renseignez-vous sur la qualité des matériaux proposés.

Choisissez quand c'est possible une entreprise basée dans votre région : en cas de pépin elle pourra intervenir plus rapidement, par exemple pour remplacer un ouvrier malade.

Enfin, comparez les délais de réalisation et de livraison pour trouver le devis qui correspond à vos propres contraintes.

Bon à savoir : si certains éléments vous semblent peu clairs ou pas assez détaillés, n'hésitez pas à demander à l'artisan d'être plus précis en éditant un nouveau devis.

Quels sont les éléments légaux à faire figurer dans un devis ?

Un devis doit en premier lieu comporter un certain nombre d'informations légales comme :

L'identification complète de l'entreprise (nom ou dénomination sociale, adresse, numéro de Siren ou de Siret, coordonnées de contact, qualification spécifique éventuelle). Une recherche rapide sur internet devrait vous permettre de vérifier la véracité de ces différents éléments.

La mention «devis gratuit» ou «devis payant».

La date de fin de validité du devis, c'est-à-dire la date à partir de laquelle l'artisan ne vous garantira plus les mêmes conditions (dates de disponibilité de l'artisan ou tarifs par exemple) que celles mentionnée sur le devis.

Le devis, une feuille de route indispensable à l'exécution du chantier

Le devis doit être le plus détaillé possible concernant les travaux qui vont être réalisés : pièce concernée, descriptif des travaux, type de matériaux utilisés, caractéristiques techniques etc.

Le coût des travaux doit lui aussi être le plus détaillé possible avec différentes lignes pour les fournitures, la main d'œuvre, les frais de déplacement, la gestion des déchets après chantier, etc.

Le taux de TVA applicable doit lui aussi être clairement mentionné.

Enfin, les délais d'exécution doivent eux aussi figurer noir sur blanc sur le devis ace la date de début des travaux, les différentes étapes s'il y a lieu et la date de fin de chantier et de livraison des travaux.

Bon à savoir : vérifiez que le devis mentionne les conséquences, comme le versement de pénalités, dans le cas où le planning ne serait pas respecté.

Quelles sont les autres infos à vérifier ?

Les garanties et assurances de l'artisan sont essentielles pour vous éviter de mauvaises surprises : vérifiez que celui-ci possède bien une garantie décennale et une assurance responsabilité civile professionnelle.

Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle, demandez-lui de faire figurer ses numéros de contrat sur le devis et n'hésitez pas à vérifier leur validité auprès de la compagnie d'assurance.

Pour en savoir plus, découvrez notre article « Travaux : quelles sont les assurances à souscrire ? ».

Parce que les bons comptes font les bons amis, le devis de travaux doit aussi préciser les modalités de paiement et l'éventuel versement d'un acompte avant le démarrage des travaux, généralement entre 10 et 30% du montant total, ainsi que les éventuelles pénalités qui vous seront appliquées en cas de retard de paiement.

Enfin, le devis doit détailler le délai de rétractation et les modalités pour modifier le devis si les travaux devaient être ajustés en cours de route.

Gardez bien à l'esprit que si tous ces éléments peuvent sembler fastidieux, ils protègent aussi bien l'artisan que vous-même en posant le cadre le plus précis possible au déroulement de votre chantier.

