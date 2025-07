SCPI Iroko Zen : franchissement du milliard d'euros de collecte

La SCPI Iroko Zen marque un tournant dans l'univers de l'investissement immobilier en franchissant le seuil symbolique du milliard d'euros de collecte cumulée. Cette performance confirme l'attractivité croissante de ce véhicule d'épargne immobilière auprès des investisseurs particuliers, séduisant par son modèle innovant sans frais d'entrée et sa stratégie de diversification européenne.

Une croissance remarquable depuis 5 ans

Dynamique de souscription

Le succès d'Iroko Zen se mesure par des chiffres éloquents : plus de 33 500 dossiers de souscription traités depuis le lancement de cette société civile de placement immobilier en 2020. Cette cadence soutenue témoigne de l'engouement des épargnants pour un modèle d'investissement immobilier plus accessible et transparent.

La confiance des investisseurs se traduit également par une notation exceptionnelle de 4,7/5 sur plus de 800 avis vérifiés, démontrant la qualité de l'accompagnement proposé tout au long du parcours d'investissement. Cette reconnaissance client constitue un gage de sérieux et de professionnalisme pour cette SCPI européenne.

Modèle économique innovant

L'absence de frais d'entrée constitue l'un des atouts majeurs d'Iroko Zen, permettant aux investisseurs de maximiser leur capital investi dès la souscription. Cette approche disruptive de l'investissement en SCPI répond aux attentes d'une clientèle en recherche d'optimisation fiscale et de performance nette. L’absence de frais de souscription ne doit pas empêcher l’investisseur de se renseigner sur les autres frais qui peuvent exister.

Patrimoine immobilier : une diversification européenne stratégique

Portefeuille immobilier diversifié

Iroko Zen a constitué un patrimoine immobilier de plus de 730 000 m² répartis sur 7 pays européens. Cette diversification géographique permet de répartir les risques tout en captant les opportunités de croissance des différents marchés immobiliers européens.

La stratégie d'investissement couvre plusieurs segments : bureaux, commerces, logistique urbaine, santé et éducation. Cette diversification sectorielle vise à créer un portefeuille équilibré, moins sensible aux fluctuations d'un secteur particulier et bénéficiant des tendances de fond de l'économie européenne.

Processus de sélection rigoureux

L'équipe d'investissement d'Iroko Zen applique une méthode de sélection particulièrement exigeante, ayant analysé plus de 8 000 opportunités d'investissement immobilier. Cette approche disciplinée donne une indication quant à la qualité des actifs intégrés au portefeuille, et contribue à la performance globale de la SCPI.

Cette rigueur dans la sélection des investissements s'appuie sur une stratégie opportuniste, permettant de saisir les meilleures occasions du marché immobilier européen tout en maintenant des critères de qualité élevés.

Positionnement concurrentiel : les atouts d'Iroko Zen

Transparence et accessibilité

Le modèle Iroko Zen se distingue par sa transparence accrue et son accessibilité renforcée. L'absence de frais d'entrée et la clarté de la communication financière répondent aux exigences croissantes des investisseurs particuliers en matière d'information et de coûts.

Cette approche transparente se reflète dans la satisfaction client exceptionnelle.

Ancrage dans l'économie réelle

Le portefeuille d'Iroko Zen privilégie les actifs ancrés dans l'économie réelle, particulièrement dans les secteurs essentiels comme la santé, l'éducation et la logistique urbaine. Cette orientation stratégique vise à assurer une résilience du patrimoine face aux évolutions économiques.

Perspectives d'avenir pour Iroko Zen

Le franchissement du milliard d'euros de collecte constitue une base solide pour poursuivre le développement d'Iroko Zen. Cette performance commerciale ouvre de nouvelles perspectives d'investissement et renforce la capacité de négociation sur les marchés immobiliers européens.

La stratégie de croissance d'Iroko Zen s'appuiera sur la poursuite de la diversification géographique et sectorielle, tout en maintenant les standards de qualité qui ont fait le succès de cette SCPI innovante.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.