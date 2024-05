Seniors : quels travaux pour adapter son logement ?

Aménager son logement est indispensable pour se maintenir le plus longtemps possible à domicile (Crédits photo : Adobe Stock - )

Une chambre à l'étage, une baignoire glissante et difficile à enjamber, une machine à laver au sous-sol, etc. autant de situations a priori anodines mais qui peuvent devenir compliquées à gérer voire dangereuses quand on devient senior. Il est alors temps de procéder à certains aménagements dans son logement.

Quels sont les freins ?

En 2023, l'Anah (Agence nationale de l'habitat) estimait que 10.000 chutes mortelles ont lieu chaque année à domicile et relevait dans le même temps que seuls 6% des logements sont adaptés aux seniors.

Une situation préoccupante quand on sait que le vieillissement de la population va continuer de s'accentuer dans les années à venir.

Idéalement, adapter son logement pour se maintenir le plus longtemps à domicile devrait se faire en anticipant la perte d'autonomie, sans attendre un premier accident aux conséquences parfois fâcheuses.

Dans les faits, un certain nombre de freins font que les seniors attendent souvent très (trop) longtemps avant de procéder aux travaux nécessaires :

Un frein psychologique : adapter son logement en vue ou suite à une perte d'autonomie est souvent un cap difficile à passer pour les seniors qui se considèrent encore en pleine forme ou qui refusent d'accepter de reconnaitre que leurs capacités diminuent. Il faut souvent l'insistance – et la diplomatie – des proches pour qu'ils acceptent de procéder à des aménagements.

adapter son logement en vue ou suite à une perte d'autonomie est souvent un cap difficile à passer pour les seniors qui se considèrent encore en pleine forme ou qui refusent d'accepter de reconnaitre que leurs capacités diminuent. Il faut souvent l'insistance – et la diplomatie – des proches pour qu'ils acceptent de procéder à des aménagements. Un frein financier : changer une baignoire pour une douche à l'italienne ou installer un monte-escalier représente un coût certain qui peut freiner de nombreux seniors. Il existe toutefois des aides, notamment MaPrimeAdapt', qui peuvent permettre d'alléger la facture.

Bon à savoir : pour en savoir plus, découvrez notre article «Seniors : Quelles aides financières pour adapter votre logement ?»

Un frein technique : manque de place, disposition atypiques des lieux, etc. certains logements ne pourront pas être adaptés aux besoins spécifiques de chacun et nécessiter un déménagement pur et simple. Une étape qui peut être difficile à franchir et nécessiter le soutien moral autant que logistique des proches.

Quelques idées d'aménagement simples

Le sol : la première chose est d'éviter les tapis, dans lesquels on peut facilement se prendre les pieds et chuter. Mieux vaut donc les enlever ou les fixer au sol en vérifiant qu'ils ne rebiquent pas.

D'une manière générale, il faut apporter une attention particulière aux revêtements du sol pour s'assurer qu'ils ne soient pas glissants (certains carrelages par exemple) et les remplacer si nécessaire.

Evitez aussi les meubles trop bas ou les objets de décoration posés au sol ainsi que les fils électriques qui dépassent.

L'éclairage : les pièces doivent être bien éclairées, sans négliger les zones de passage comme les couloirs. La nuit, il faut pouvoir allumer la lumière avant de se lever, par exemple avec une lampe de chevet accessible depuis le lit. Il existe également des systèmes d'éclairages automatiques qui réagissent au mouvement et qui peuvent être une alternative intéressante, notamment dans les couloirs et les escaliers.

Les barres d'appui : installer des barres d'appui ou des mains courantes partout dans la maison permet de faciliter les déplacements tout en réduisant le risque de chute.

Les escaliers : poser une rampe, installer un monte-escalier, s'assurer que le revêtement ne glisse pas - notamment en temps de pluie si l'escalier est extérieur – ou encore vérifier que l'éclairage est suffisant sont autant de pistes possibles.

Comment faire la liste des travaux nécessaires ?

Besoins spécifiques du senior, configuration du logement, etc., les travaux à réaliser dépendent de nombreux critères et sont parfois difficiles à identifier et à prioriser pour le senior et pour ses proches.

Pour faire un point et gagner en efficacité, il peut être utile de faire venir un ergothérapeute qui pourra faire un état des lieux en identifiant les points à risques et en recommandant les aménagements les plus utiles.

Pour coordonner les travaux et proposer les solutions les plus utiles il est aussi possible de faire appel à un architecte d'intérieur spécialisé qui utilisera son expertise pour mettre en place un environnement à la fois confortable et sécurisé mais aussi esthétique pour que le senior conserve au mieux son indépendance dans les activités de la vie quotidienne.

