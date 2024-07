Seniors : ces questions à se poser pour adapter votre logement

Adapter son logement pour un maintien à domicile réussi

Aménager votre logement est la clé pour un maintien à domicile réussi. Cela implique d'anticiper les changements nécessaires, sans attendre une perte d'autonomie trop importante ou la survenue d'un accident. Comment vous organiser ? Quelles sont les pièces à prioriser et comment vous organiser ?

Pourquoi aménager votre domicile ?

En 2023, une personne sur 5 avait déjà 65 ans ou plus et une personne sur 10 avait 75 ans ou plus. D'ici 2050, on estime que 35% des Français auront plus de 60 ans (1). Or en 2023, l'Anah recensait seulement 6% des logements adaptés et environ 10.000 chutes mortelles par an (1).

Il y a donc urgence pour les seniors et leurs proches à prendre les choses en main pour lancer les travaux nécessaires et permettre un maintien à domicile des aînés dans les meilleures conditions possibles.

A quel moment aménager votre domicile ?

Il est souvent difficile d'identifier à quel moment l'aménagement du logement devient nécessaire et plusieurs freins peuvent empêcher le senior et ses proches de franchir le cap :

Un frein psychologique : accepter qu'une perte d'autonomie est survenue ou risque de survenir dans un futur proche est un passage compliqué à passer pour la personne concernée. L'accompagnement des proches peut être un élément déclencheur pour aider à la prise de conscience.

Un frein financier et technique : crainte d'engager des frais trop importants, difficultés à se projeter pour imaginer les solutions d'aménagements à mettre en place peuvent aussi décourager le senior et son entourage.

Les experts sont pourtant unanimes pour recommander l'anticipation en matière d'aménagement, sans attendre qu'un accident ne survienne.

Cela permet de mettre en place un plan d'action de manière poser et sereine, d'éviter les accidents, d'étaler les travaux et leur coût dans le temps et de procéder soi-même ou avec ses proches à certains aménagements simples, comme par exemple retirer les tapis pour réduire le risque de chute.

Quelles sont les pièces à aménager en priorité ?

Toutes les pièces d'une maison n'ont pas le même usage et ne présentent pas le même degré de dangerosité.

On considère généralement que la salle de bain est la pièce à aménager en priorité : vous pouvez remplacer une baignoire ou une douche trop étroite par une douche à l'italienne, installer des barres d'appui, un siège de douche, des tapis antidérapants, installer des WC surélevés, etc. Pensez aussi à vérifier que l'éclairage y est suffisant.

La cuisine est aussi une pièce accidentogène et peut dans un premier temps être simplement réorganisée en y plaçant un tapis antidérapant devant l'évier et en rangeant les ustensiles les plus utilisés à portée de main pour éviter d'avoir à se baisser ou au contraire à grimper sur un tabouret pour attraper une casserole rangée en hauteur.

Les lieux de passage, escaliers, couloirs, etc. peuvent être réaménagés assez simplement avec des barres d'appui, en retirant les tapis et en installant des éclairages qui se déclenchent automatiquement au passage de la personne. Des installations plus importantes comme un monte-escalier peuvent aussi vous faciliter la vie.

Bon à savoir : n'hésitez pas à vous faire aider d'un professionnel comme par exemple un ergothérapeute, qui viendra à domicile et vous aidera à identifier les points qui peuvent poser problème et vous proposera des solutions d'aménagements pour gagner en sécurité mais aussi en confort de vie.

Quelles aides pour financer les travaux ?

Vous pouvez mener vous-même ou avec l'aide de vos proches un certain nombre d'actions à moindre coût comme retirer le tapis et les objets disposés au sol, désencombrer au maximum les pièces et les lieux de passages comme les couloirs, s'assurer que les objets du quotidien soient facilement accessibles, etc.

D'autres travaux plus importants et plus coûteux nécessitent l'intervention d'artisans professionnels comme le changement d'une douche ou l'installation de volets roulants centralisés.

Dans ce cas, diverses aides peuvent vous aider pour réduire votre facture, à commencer par MaPrimeAdapt'.

Ce dispositif est réservé aux personnes de 70 ans ou plus quel que soit leur degré d'autonomie, à partir de 60 ans pour les personnes en perte d'autonomie précoce ou pour les personnes en situation de handicap sans conditions d'âge.

MaPrimeAdapt' peut subventionner jusqu'à 70% du coût des travaux pour les ménages aux revenus très modestes et jusqu'à 50% pour les ménages aux revenus modestes, avec un plafonnement de dépenses de travaux de 22.000 euros hors taxe.

Pour en savoir plus, retrouvez notre article «Seniors : quelles aides financières pour adapter votre logement ?».

Bon à savoir : d'autres coups de pouce financiers sont possibles comme le crédit d'impôt pour les personnes aux revenus intermédiaires. Certaines collectivités territoriales peuvent aussi vous accorder des aides, des prêts ou des subventions. L'Anil (Agence nationale pour l'information sur le logement) a mis en place un outil en ligne qui recense les aides locales aux travaux en fonction de votre lieu de résidence, votre situation et le type de travaux qui vous envisagez.

(1) «Réussir le défi de l'adaptation des logements à la perte d'autonomie», Anah, novembre 2023.

