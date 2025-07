SCPI Cristal Rente : des fondamentaux solides confirment sa stratégie commerciale au T1 2025

La SCPI Cristal Rente d'Inter Gestion REIM affiche des résultats notables pour le premier trimestre 2025, consolidant sa position de leader sur le segment de l'immobilier commercial. Avec une capitalisation de 665 millions d'euros et un portefeuille diversifié de 153 actifs, cette société civile de placement immobilier spécialisée dans les grandes enseignes démontre la pertinence de sa stratégie d'investissement.

Distribution et valorisation : des performances maintenues

Dividende trimestriel généreux pour les associés

Le premier trimestre 2025 confirme la capacité distributrice de Cristal Rente avec un dividende de 3,196€ par part, soit 3,017€ net de fiscalité étrangère. Cette performance témoigne de la robustesse du modèle économique basé sur des baux longue durée avec des locataires de premier plan, même si elle ne présage pas des performances futures.

Le taux de rendement interne (TRI) sur 10 ans s'établit à 5,61%, démontrant la constance des performances de cette SCPI commerciale. Le taux de distribution 2024 atteint 5,06%, illustrant la qualité du patrimoine immobilier détenu.

Évolution tarifaire maîtrisée

Le prix de souscription reste fixé à 255,68€ (frais et commission de souscription inclus) depuis le mois de juin 2024, offrant un point d'entrée stable pour les nouveaux investisseurs. La valeur de reconstitution s'élève à 274,76€, créant une marge appréciable et un potentiel de revalorisation de plus de 7% pour les porteurs actuels.

Patrimoine immobilier : concentration sur les fondamentaux commerciaux

Répartition sectorielle stratégique

Le portefeuille de Cristal Rente révèle une spécialisation assumée dans l'immobilier commercial, avec une forte exposition au commerce alimentaire (47,61%) et au bricolage-jardinerie (27,05%). Cette concentration sectorielle permet de bénéficier des tendances favorables de la consommation de proximité et des secteurs essentiels.

La restauration représente pour sa part 15,48% du patrimoine, complétant cette approche commerciale. Cette répartition reflète une stratégie d'investissement ciblée sur des segments résilients et générateurs de flux locatifs réguliers.

Bonne santé opérationnelle confirmée

Le taux d'occupation financier de 98,30% de Cristal Rente témoigne de la qualité exceptionnelle du portefeuille immobilier. Avec seulement 1,07% de vacance locative réelle, dont 0,84% de locaux en recherche immédiate de locataire, Cristal Rente démontre l'attractivité de ses emplacements et la solidité de ses relations locatives.

La durée moyenne des baux (WALT) de 5,23 ans assure une visibilité long terme sur les revenus, tandis que la durée avant première rupture possible (WALB) de 3,31 ans offre un équilibre satisfaisant entre visibilité et flexibilité.

Diversification géographique : une approche européenne équilibrée

Présence territoriale élargie à l’Europe

La répartition géographique de Cristal Rente privilégie les régions françaises (66,74% au T1 2025) tout en développant une exposition européenne mesurée de 15,78%. L'Île-de-France représente quant à elle 17,48% du patrimoine, bénéficiant de la dynamique économique francilienne.

L'expansion européenne s'appuie sur des marchés sélectionnés : Espagne (8,98%), Irlande (4,22%) et Pays-Bas (2,58%). Cette diversification géographique permet de capter les opportunités de croissance européennes tout en maintenant un ancrage territorial solide.

Acquisitions ciblées et cessions optimisées

L'activité d'investissement du trimestre illustre la stratégie sélective d'Inter Gestion REIM. L'acquisition d'un actif Action à Servon-en-Seine pour 2,1 millions d'euros renforce la présence en région parisienne sur un emplacement stratégique.

Parallèlement, la cession d'un portefeuille Aldi pour 5,5 millions d'euros démontre la capacité de rotation du patrimoine pour optimiser la performance globale.

Collecte et développement : une attractivité confirmée

Dynamique de souscription soutenue

La collecte trimestrielle de 7,87 millions d'euros porte la capitalisation totale à 665 millions d'euros, confirmant l'attractivité de Cristal Rente auprès des épargnants. L'augmentation du nombre d'associés de 11 .528 à 11 .657 témoigne de la confiance accordée à cette stratégie d'investissement.

Cette performance de collecte s'inscrit dans un contexte de marché favorable, avec une reprise des investissements immobiliers en Europe (+31% au T4 2024) et en France.

Engagement sociétal et reconnaissance professionnelle

Initiatives solidaires et durables

Cristal Rente maintient son engagement sociétal à travers son statut de fonds de partage, ayant permis le financement de 317 768 repas via les Restos du Cœur depuis 2021. Cette démarche illustre l'intégration des critères ESG dans la stratégie d'investissement.

La SCPI bénéficie du statut Article 8 SFDR, confirmant son engagement environnemental avec des objectifs de réduction énergétique de 30% et d'alignement sur la trajectoire 1,5°C de l'Accord de Paris.

Distinction professionnelle

La reconnaissance par le magazine Gestion de Fortune du "Trophée de la Meilleure Performance sur 10 ans" valide la qualité de gestion d'Inter Gestion REIM et la pertinence des choix d'investissement de Cristal Rente. Rappelons que les méthodologies de classement sont disponibles auprès des organisateurs, et que la référence à un prix ne préjuge pas des performances futures.

Perspectives d'investissement : un positionnement favorable

La SCPI Cristal Rente bénéficie d'un environnement de marché en amélioration, marqué par la reprise des transactions immobilières et la stabilisation des conditions de financement. Sa spécialisation dans l'immobilier commercial essentiel et sa gestion active du patrimoine positionnent favorablement cette solution d'épargne immobilière.

L'évolution des critères d'investissement vers plus de sélectivité et l'intégration croissante des enjeux ESG renforcent la pertinence de l'approche développée par Inter Gestion REIM.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.