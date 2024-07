Seniors : comment choisir un professionnel pour aménager votre logement ?

Comment choisir un artisan pour aménager son logement? (Crédits photo : Adobe Stock - )

Vous souhaitez réaliser des travaux chez vous afin de gagner en autonomie et prévenir les risques d'accident ? Voici nos conseils pour trouver un professionnel sérieux et compétent et éviter les mauvaises surprises.

Définissez vos besoins

Installer une rampe d'escalier, troquer votre baignoire contre une douche de plain-pied, améliorer l'éclairage des pièces de votre maison, etc., nombreux sont les aménagements auxquels vous pouvez procéder pour adapter votre logement et gagner en confort de vie.

Si vous avez du mal à identifier vos besoins ou à imaginer les solutions qui vous conviendrait, vous pouvez faire appel à un professionnel comme un ergothérapeute qui se déplacera à votre domicile pour identifier les points à risque et vous fera part de ses recommandations d'aménagement.

Celles-ci peuvent être très simples, retirer ou fixer un tapis pour éviter les chutes par exemple, ou nécessiter des travaux, comme reconfigurer votre salle de bain.

Vous pouvez dans ce cas faire appel à un architecte spécialisé pour coordonner le chantier ou faire appel directement à des artisans .

Quelle est la valeur d'un devis ?

Avant d'entreprendre vos travaux vous pouvez contacter plusieurs artisans afin de leur demander de vous établir des devis.

Le devis que vous remet un artisan n'est qu'une proposition de contrat dont le degré de détail peut varier mais qui doit à minima contenir les informations suivantes :

La date du devis.

Le nom et l'adresse de la société.

Le nom du client.

La date de début et la durée de la prestation, dans le cas de travaux.

Le décompte détaillé de chaque prestation et produit, en quantité et en prix unitaire.

Le prix de la main d'œuvre, le cas échéant.

Les frais de déplacement, le cas échéant.

La somme globale à payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC).

Il peut aussi indiquer la durée de validité du devis, c'est-à-dire le période pendant laquelle le professionnel s'engage à ne pas modifier son offre. Au-delà de de cette durée, des éléments comme le prix par exemple, peuvent ne plus être valables.

Vous êtes libre, et il est même conseillé, de faire établir plusieurs devis afin de comparer les offres qui vous sont faites.

En revanche, si vous signez un devis, celui-ci devient un contrat à part entière, qui engage les deux parties à savoir l'artisan et vous-même.

Comment vérifier le sérieux d'un artisan ?

Que vous trouviez son contact par le bouche-à-oreille ou par l'annuaire, prenez le temps de vérifier le sérieux de la société : vérifiez qu'il dispose d'une adresse physique et qu'il est inscrit au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés.

Vous pouvez vérifier sa solidité financière sur des sites comme www.infogreffe.fr .

Bon à savoir : n'hésitez pas à demander à chaque professionnel intervenant sur votre chantier des attestations d'assurance pour la responsabilité civile professionnelle (RCP) et pour la responsabilité civile décennale (RCD) en vérifiant bien la période de validité de l'attestation, le secteur d'activité couvert. En cas de litige, ce sont ces documents qui vous permettront de savoir auprès de quel assureur exercer un recours.

Demandez par ailleurs à l'artisan d'apporter la preuve de ses compétences en lui demandant s'il a déjà réalisé des travaux d'accessibilité et s'il est adhérent à un réseau spécialisé comme « Handibat » ou « Les pros de l'accessibilité » qui sont des réseaux de professionnels qualifiés pour les travaux d'aménagements pour les personnes à mobilité réduite et pour les seniors.

Il peut aussi vous montrer des photos de ses réalisations passées ou vous faire visiter l'un de ses chantiers terminés.

Enfin, exigez un devis détaillé et précis comme nous l'avons vu précédemment.

Quelles aides pour financer vos travaux ?

Subventions, prêts peuvent vous être accordés sous conditions par certaines collectivités territoriales.

Vous pouvez aussi sous conditions de ressources bénéficier d'un crédit d'impôt.

Pour en savoir plus sur les coups de pouce possibles pour alléger la facture de vos travaux, retrouvez notre article «Seniors : quelles aides financières pour adapter votre logement ?»

Vous pouvez aussi, sous certaines conditions, bénéficier du dispositif «MaPrimeAdapt'».

Si vous êtes éligible, non seulement une partie du coût des travaux sera pris en charge mais aussi bénéficier d'un accompagnement par un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) qui suivra votre projet la réalisation d'un diagnostic logement autonomie pour définir les travaux qui sont nécessaires jusqu'à la réception des travaux en passant par la sélection des artisans et le montage du dossier de subvention.