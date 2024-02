Loger nos seniors : l’immobilier face à un défi essentiel

Le logement des seniors est un sujet central pour les années à venir (Crédits photo : Adobe Stock - )

Le vieillissement de la population s'accélère en France, faisant du maintien à domicile et de l'aménagement de l'habitat des personnes âgées un défi majeur pour les pouvoirs publics. Le nouveau dispositif mis en place « MaPrimeAdapt' » suffira-t-il à accélérer suffisamment l'adaptation du parc privé ?

Une population vieillissante

Cela fait des années que les observateurs le prédisent et c'est en train d'arriver : la population française est en plein «papy-boom» avec l'arrivée dans le grand âge des enfants du «baby-boom» d'après-Guerre.

En 2023, une personne sur 5 a déjà 65 ans ou plus et une personne sur 10 a 75 ans ou plus.

D'ici 2050 (autant dire demain), 35% des Français auront plus de 60 ans (1) et le phénomène va s'accentuer avec des espérances de vie qui atteignent des records : l'Insee annonce qu'en 2023, l'espérance de vie à la naissance s'élève à 85,7 ans pour les femmes et atteint 80 ans pour les hommes, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'ici, soit une augmentation de 0,6 an pour les femmes et de 0,7 an pour les hommes comparé aux chiffres de 2022 (2).

Or parmi ces papy boomers, nombreux sont ceux qui souhaitent rester chez eux aussi longtemps que possible, par choix personnel mais aussi parce que le nombre de places disponibles dans les établissements adaptés est très loin d'être suffisant.

Quel impact sur l'immobilier ?

Ce n'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense, mais ce vieillissement massif de la population française a un impact direct sur le secteur immobilier à travers la problématique du «bien vieillir à domicile».

En effet, le marché immobilier doit faire face à deux défis majeurs :

Transformer l'habitat existant pour répondre aux besoins spécifiques des seniors et leur permettre de rester à leur domicile le plus longtemps possible.

Développer de nouveaux projets immobiliers spécifiquement pensés pour les seniors, comme des résidences avec services pour seniors ou des établissements d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD).

Concernant l'adaptation de l'habitat déjà existant, les chiffres sont loin d'être à la hauteur des enjeux puisque pour le moment seuls 6% des logements ont été adaptés et on recense environ 10.000 chutes mortelles par an (3).

Enlever un maximum de tapis, installer des éclairages automatisés, un monte-escalier, remplacer sa baignoire par une douche adaptée, etc. nombreux sont les aménagements et les travaux qui peuvent être réalisés pour permettre à une personne en perte d'autonomie de se maintenir chez elle avec autant de sécurité que possible.

Comment les pouvoirs publics répondent-ils à ces enjeux ?

Afin d'inciter les Français à réaliser les travaux d'aménagements nécessaires dans leurs maisons et qui plus est de prendre le réflexe de les réaliser en prévention, sans attendre que survienne la perte d'autonomie, les pouvoirs publics lancent en 2024 une nouvelle aide, unique et simplifiée, à destination des propriétaires occupants ou des locataires du parc privé.

Baptisée «MaPrimeAdapt'», elle est supposée accélérer l'adaptation du parc privé, avec un objectif de 680.000 logements adaptés sur 10 ans. Le dispositif est ouvert sous conditions de ressources :

A toutes les personnes qui ont 70 ans ou plus, et ce quel que soit leur niveau de dépendance ou d'autonomie.

et ce quel que soit leur niveau de dépendance ou d'autonomie. Aux personnes qui ont entre 60 et 69 ans et sont en perte d'autonomie précoce (GIR 1 à 6).

et sont en perte d'autonomie précoce (GIR 1 à 6). Aux personnes en situation de handicap sans condition d'âge, justifiant d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% ou éligibles à la prestation de compensation du handicap (PCH). Dans ce dernier cas de figure, MaPrimeAdapt' sera cumulable avec la PCH aménagement logement.

De plus, afin de renforcer l'efficacité des travaux financés, le parcours MaPrimeAdapt' se fait obligatoirement avec un accompagnement appelé assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO).

L'assistant à maîtrise d'ouvrage accompagne le particulier à chaque étape, du diagnostic à domicile pour lister les travaux pertinents à la réception des travaux en passant par du conseil dans le choix des devis des artisans et le montage du dossier de subvention.

L'avenir dira si le dispositif d'aide MaPrimeAdapt' est suffisant pour relever le défi de l'adaptation de l'habitat et du maintien a domicile, face à la vague argentée qui déferle sur la France.

