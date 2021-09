L'essentiel de la semaine : les prêts pour la rénovation énergétique disponibles dès 2022, l'IFI à payer avant le 15 ou 20 septembre, 157 milliards d'épargne à cause du Covid-19, indemnité journalière pour les fonctionnaires en télétravail

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Certains établissements bancaires proposeront les nouveaux Prêts avance rénovation dès 2022. L'assurance-vie poursuit sa dynamique en atteignant des niveaux record en juillet 2021. L'impôt sur la fortune immobilière est à payer avant le 15 septembre 2021, ou le 20 septembre via le téléservice impots.gouv.fr. La participation de la CNAV pour l'emploi d'aide à domicile pour les séniors augmente de 3,4 euros par heure. Les Français ont surépargné 157 milliards d'euros en raison de la crise sanitaire. Initialement prévu au 1er septembre 2021, le Forfait patient urgences est reporté en 2022. Les fonctionnaires et magistrats judiciaires perçoivent depuis septembre 2021 une indemnité de 2,5 euros pour chaque jour télétravaillé.

Les Prêts avance rénovation disponibles dès 2022 pour la rénovation énergétique

La Banque Postale et le Crédit Mutuel veulent faire bénéficier leurs clients du Prêt avance rénovation dès début 2022. Les établissements bancaires ont pris cet engagement le 1er septembre 2021 auprès de membres du gouvernement. Le Prêt avance rénovation, instauré par la loi Climat et résilience, permet aux propriétaires de financer le reste à charge de travaux de rénovation des logements mal isolés. Son remboursement doit être réalisé lors de la vente du logement ou lors d'une succession, sauf pour les intérêts qui peuvent aussi être remboursés au fil de l'eau. Ces prêts visent à aider les ménages éprouvant "des difficultés à accéder à des crédits bancaires classiques, y compris bonifiés, tels que l'éco-prêt à taux zéro [...]", comme l'explique le Gouvernement dans un communiqué.

Assurance-vie: un niveau "exceptionnel" en juillet 2021

Pour le 7ème mois consécutif, la collecte nette en assurance-vie dépasse le milliard d'euros: elle s'élève à +1,1 milliard d'euros pour le mois de juillet 2021 d'après les chiffres de la Fédération Française de l'Assurance (FFA). Le cumul depuis le début de l'année est de +12 milliards d'euros, en hausse de 16 milliards d'euros par rapport à juillet 2020. La même dynamique est observée sur les unités de compte: +2,7 milliards d'euros, avec des cotisations record de 4,9 milliards d'euros en juillet 2021. La FFA souligne également le succès des Plans d'épargne retraite, dont la collecte nette s'élève à +2,2 milliards d'euros depuis le début de l'année, contre 3 milliards d'euros pour l'année 2020.

IFI: paiement à effectuer avant le 15 ou le 20 septembre

Les contribuables redevables de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) doivent payer le montant dû avant le 15 septembre 2021. Pour les personnes optant pour un paiement dématérialisé depuis le site impots.gouv.fr, l'échéance est portée au 20 septembre 2021. Le règlement doit obligatoirement être effectué en ligne lorsque le montant de l'IFI dépasse 300 euros. Enfin, dans certains cas, la date limite est portée au 15 novembre 2021 (ou 20 novembre pour un paiement en ligne). L'IFI concerne les contribuables dont le patrimoine net taxable dépasse le seuil de 1,3 millions d'euros.

Aide à domicile des seniors: + 3,4 euros par heure

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) augmente sa participation horaire de 3,4 euros pour les aides à domicile à partir du 1er octobre 2021. Elle s'élève ainsi à 24,5 euros pour la métropole et les DOM, et 24,7 euros pour l'Alsace-Moselle. La participation est respectivement de 27,5 euros et 27,7 euros les dimanches et jours fériés. Cette aide bénéficie aux personnes âgées sous conditions de ressources. La décision émane du Conseil d'administration de la CNAV en date du 7 juillet 2021, diffusée dans une circulaire fin août 2021. Elle intervient dans le cadre de la revalorisation des salaires de la branche de l'aide à domicile.

157 milliards d'euros sur-épargnés en raison du Covid-19

La crise du Covid-19 pousse toujours les Français à économiser: le cumul de l'épargne financière s'élève à 267 milliards d'euros depuis le premier trimestre 2020. Ce chiffre est en hausse nette par rapport à la tendance de 2019: le surplus est estimé à 157 milliards d'euros d'après une note de la Banque de France publiée le 6 septembre 2021. Dans le détail, le cumul total des flux nets de placements financiers des ménages s'élève à 146 milliards d'euros pour le premier semestre 2021, majoritairement concentrés sur les dépôts bancaires. Le cumul des crédits bancaires se monte, lui, à 50 milliards d'euros.

Report du forfait patient urgences au 1er janvier 2022

Le Forfait Patient Urgences (FPU) sera mis en place dès le 1er janvier 2022, contrairement au calendrier initial du 1er septembre 2021. D'une valeur fixe de 18 euros, il sera dû à chaque passage aux urgences non suivi d'une hospitalisation, et pourra être pris en charge par les complémentaires de santé. Le montant est réduit à 8 euros pour les patients en affection longue durée et les invalides de guerre, alors que les femmes enceintes de plus de six mois et les nourrissons de moins d'un mois sont exonérés. Adopté dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale, le FPU vise à simplifier la facturation en remplaçant l'actuel ticket modérateur.

Une indemnité journalière pour les fonctionnaires en télétravail

Les agents publics et les magistrats judiciaires sont indemnisés depuis le 1er septembre 2021 pour chaque jour de télétravail selon les modalités fixées dans le secteur public. Les fonctionnaires perçoivent 2,5 euros par journée de télétravail, dans la limite de 220 euros par an. L'indemnité est versée chaque trimestre, le premier versement intervenant au premier trimestre 2022. L'allocation est prévue pour les agents publics de la Fonction publique d'Etat et hospitalière, les agents publics territoriaux et les apprentis sous contrat avec une personne morale de droit public.