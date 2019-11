Trop de crédits? Pensez au regroupement de crédits

Unuchko Veronika/Shutterstock / Unuchko Veronika

Le regroupement de crédits représente une solution pour simplifier la gestion de vos remboursements. Par ailleurs, il peut vous permettre de réduire considérablement le montant de vos mensualités et ainsi retrouver une certaine sérénité financière.

Le principe du regroupement de crédits

Si vous avez plusieurs crédits à rembourser, il peut être intéressant de songer à leur regroupement ou leur rachat (la signification est la même). Dans les faits, vous contractez un nouveau crédit pour rembourser les anciens.

Ainsi, vous n'avez plus qu'un seul crédit à rembourser selon des conditions nouvelles (une seule échéance et un taux fixe) au lieu de cumuler les mensualités, parfois auprès de plusieurs établissements financiers. En outre, regrouper vos crédits peut vous permettre d'obtenir un taux d'intérêt plus faible ou d'allonger la durée de remboursement pour réduire le montant de vos mensualités.

A qui s'adresser pour un regroupement de crédits?

Vous pouvez contacter votre propre banque, des établissements concurrents, des spécialistes du regroupement de crédits ainsi que des courtiers. Ces organismes passeront au crible votre situation financière et votre capacité de remboursement pour vous octroyer ou non un nouveau crédit.

Les spécialistes du regroupement sont les plus exigeants. Toutefois, en cas de réponse positive, ils peuvent offrir des délais de remboursement plus longs que les autres.

A noter

Les courtiers font jouer la concurrence dans votre intérêt. Néanmoins, veillez à ce qu'il s'agisse bien d'un courtier indépendant.

Le cas du crédit immobilier Un crédit immobilier peut être inclus dans un regroupement de crédits. D'ailleurs, s'il représente plus de 60 % du total, le nouvel emprunt est également considéré comme un contrat de crédit immobilier. Le plus souvent, l'organisme de rachat prend une hypothèque sur le bien immobilier concerné.

Mesurer l'intérêt financier d'un regroupement

Plus vous allongez la durée de vos remboursements, plus les intérêts à payer augmentent. Avant d'accepter un regroupement, comparez le coût de l'opération avec votre situation actuelle. Ainsi, vous devez prendre en compte les éventuels intérêts supplémentaires à payer, les indemnités de remboursement anticipé des précédents crédits et les frais de dossier.

Le regroupement de crédits vise à rendre plus supportable l'échéancier de remboursements. Cependant, votre dette tend à rester aussi élevée, voire à augmenter.