Retraite : pourquoi les bénéficiaires de la Carsat recevront leur pension plus tôt en mai et en juin

Les retraites d'avril et de mai 2024 seront versées avec deux jours d'avance. (MOERSCHY / Pixabay)

Ne soyez pas étonné si vous recevez votre pension de retraite plus tôt ce mois de mai et le mois prochain. La Carsat (Caisse d'assurance retraite et de santé au travail) effectue habituellement le paiement le 9 de chaque mois. « Si le 9 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, nous [le] versons le 1er jour ouvré précédent ou suivant » , indique l'organisme sur son site .

Le 9 mai étant cette année férié (Ascension), les retraites d'avril seront donc versées aux banques ce mardi 7 mai et non mercredi 8 mai, s'agissant lui aussi d'un jour férié. Au mois de juin, pas de jour férié mais un 9 juin qui tombe un dimanche. Les virements seront donc avancés de deux jours : ils seront effectués vendredi 7 juin.

Le 9 jusqu'à la fin de l'année, sauf en novembre

La situation ne se reproduira pas d'ici la fin de l'année. Il y a juste un mois où le paiement sera avancé d'un jour : ainsi, les retraites d'octobre seront versées le 8 novembre, le 9 tombant un samedi. A noter que ce calendrier n'est pas valable pour les personnes dépendant de la Carsat Alsace-Moselle, qui verse, elle, les retraites au 1er jour du mois de la mensualité concernée.

Il y a quelques semaines, la fermeture de Target 2, le système de paiement de la Banque centrale européenne, avait impacté les virements. Ces derniers avaient été bloqués du jeudi 28 mars à 18h au mardi 2 avril à 2h30, à l'occasion du week-end de Pâques. Une situation qui a lieu chaque année depuis plus de 20 ans sauf que cette année le Vendredi saint et le lundi de Pâques tombaient en fin et début de mois... pile au moment où les salaires étaient censés être envoyés.