Placements bancaires: quels sont les incontournables?

Le premier endroit où trouver un placement financier est celui de votre banque. Les livrets bancaires permettent de placer votre argent dans un produit simple. Ils rapportent un rendement fixé à l’avance et peuvent être débloqués à tout moment. Du livret A (dont le fonctionnement est clairement encadré) aux supers-livrets commercialisés (dont le fonctionnement est fixé par les banques), les placements bancaires représentent un bon moyen pour démarrer un programme d’épargne.

Sommaire:

Les livrets réglementés

Les livrets non réglementés

Les livrets réglementés

On parle de «livret d’épargne réglementé» lorsque le produit distribué par la banque propose un taux de rémunération fixé par l’Etat. Par ailleurs, leur fiscalité est avantageuse puisque les revenus générés par le placement sont exonérés d’impôts. Ces livrets peuvent être ouverts par toute personne, majeure ou mineure, avec un plafond de dépôt et un taux de rémunération différent selon les produits. Tous ces produits permettent de disposer à tout moment de son épargne.

Parmi ces produits règlementés, le plus connu reste le Livret A avec environ 60 millions de détenteurs en France. Le calcul de son taux de rémunération est un peu complexe, puisqu’il tient compte notamment des taux d’intérêt de référence de l’Etat et du taux d’inflation. Son taux est aujourd’hui fixé à 2%. Le dépôt maximum sur le Livret A est fixé à 22.950€ par personne et avec un dépôt minimum de 10€. Les autres livrets d’épargne réglementés comme le LEP, le LDDS ou encore le livret d’épargne logement (PEL) et le Compte d’Epargne Logement (CEL) font également l’objet de règles de calcul spécifiques, ce qui explique qu’ils aient des règles de rémunération différentes.

Les livrets non réglementés

Les livrets non réglementés, autrement appelés «super livrets», varient en fonction des établissements bancaires, avec des conditions d’accès différentes en fonction de l’établissement. Contrairement aux livrets réglementés, la rémunération générée par le placement est soumise à l’impôt sur le revenu. Les banques proposent souvent une rémunération plus élevée que les taux réglementés pendant une période donnée (quelques semaines généralement). En outre, les montants de dépôts maximums sont plus élevés.